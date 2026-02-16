PlayStation 6 zal volgens Bloomberg pas in 2028 of 2029 verschijnen

Bloomberg meldt dat de schaarse voorraden aan RAM-geheugen ervoor kunnen zorgen dat Sony de PlayStatation 6 later uit zal laten komen dan gepland.

De voorraden van de RAM-geheugen zijn flink gekrompen door de grote datacenters voor AI-software. Inmiddels is de term ‘RAMmageddon’ tot leven geroepen vanwege de hoge vraag erna en zou Sony volgens Bloomberg (betaald artikel) overwegen om de PlayStation 6 pas in 2028 of 2029 uit te brengen. Op dit moment heeft de volgende PlayStation nog geen officiële release, maar zou Sony in eerste instantie hebben gemikt op een release eind 2027/ begin 2028.

Ook Nintendo houdt de gebeurtenissen goed in de gaten en overweegt ook om later dit jaar prijswijzigingen door te voeren bij de Nintendo Switch 2. Dit ondanks dat president Shuntaro Furukawa eerder aangaf momenteel geen plannen hebben om de prijs voor de Switch 2 omhoog te schroeven. Echter hield hij wel een slag om de arm voor de situatie die nu gaande is en mogelijk niet snel is opgelost.