PlayStation 6 maakt naar verluidt niet volledig gebruik van RDNA 5

Er is nieuwe informatie opgedoken over de mogelijke interne hardware van de volgende Sony PlayStation.

Volgens KeplerL2, een bekende tech insider op Neogaf, zullen de interne componenten van de PS5 een hybride zijn van RDNA1 en raytracing, en dat de PlayStation 6 niet volledig gebruik maakt van AMD’s RDNA 5 GPU-architectuur.

In een recent bericht beweerde Kepler dat de PlayStation 6 tot wel 30 GB GDDR7-geheugen zou kunnen hebben. De veelbesproken next-gen handheld van Sony zou ook tot 24 GB LPDDR5X-geheugen kunnen bevatten. Als dat het geval is, zou hij qua prestaties vergelijkbaar zijn met de onlangs uitgebrachte ROG Xbox Ally X.

De geruchtenmakende handheld zal naar verwachting dockbaar zijn en PS5-games kunnen draaien. Hij zal echter naar verwachting niet zo krachtig zijn als de huidige PlayStation 5-console.

Tot op heden is er nog niks bevestigd of ontkend door Sony en volgens de geruchtenmolen duurt het in ieder geval tot eind volgend jaar voor we de PlayStation 6 in de winkels zullen zien.