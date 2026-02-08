PS6 en PlayStation handheld krijgen naar verluidt indrukwekkende geheugenspecificaties

Er zijn nieuwe geruchten over de PlayStation 6 en de PlayStation handheld op het internet verschenen.

Op Neogaf laat betrouwbare insider KeplerL2 in een aantal berichten weten wat hij heeft vernomen over zowel de PlayStation 6 als de PlayStation handheld (die als codenaam Project Canis). Daarin gaat hij dieper in op de geheugenspecificaties van de hardware.

KeplerL2 beweerde dat de PlayStation 6 tot wel 30 GB GDDR7-geheugen zou kunnen bevatten, mits er een specifieke configuratie wordt gebruikt om dit in de console te passen. Daarnaast zou de PlayStation handheld volgens KeplerL2 zelfs 24 GB LPDDR5X-geheugen kunnen hebben, waarmee hij minstens op gelijke hoogte zou komen met de onlangs uitgebrachte ROG Xbox Ally X, wellicht de meest hoogwaardige handheld op de markt.

Het gebeurt eens in de paar maanden dat er nieuwe informatie opduikt over de volgende generatie PlayStation-hardware. In april vorig jaar beweerde KeplerL2 dat de aankomende PlayStation-handheld niet zo krachtig zou zijn als de PlayStation 5. In augustus lekte een nieuwe reeks technische specificaties voor beide apparaten, en in oktober werd beweerd dat de PlayStation 6 al in 2027 zou verschijnen.

Deze nieuwe informatie komt wederom van KeplerL2, die in het verleden over het algemeen betrouwbaar is gebleken als het gaat om technische inzichten.

In een discussie op NeoGAF beantwoordde KeplerL2 een vraag over hoe Sony ’30 GB GDDR7 zou kunnen bereiken met slechts 4 GB modules op een 160-bits bus’.

Volgens KeplerL2 zou de techgigant kiezen voor 3 GB geheugenmodules in een clamshell-configuratie. Dit zou de geheugenbus verkleinen, maar een hogere geheugensnelheid opleveren en zorgen voor meer bandbreedte, tot wel 640 GB/s.

Daarnaast suggereerde KeplerL2 dat 24 GB een ‘goede hoeveelheid geheugen’ zou zijn voor de PlayStation Portable (PlayStation 6 handheld), wat min of meer de industriestandaard is voor hoogwaardige draagbare gameconsoles.

Vooralsnog heeft Sony nog niks bevestigd over de PlayStation 6 en de mogelijk bijbehorende handheld. Neem dit vooralsnog met een flinke korrel zout. Onlangs ging er ook nog een gerucht over een OLED-versie van de PlayStation Portal en ook dat is nog niks officieels over gemeld.