Arc Raiders-ontwikkelaar werkt aan twee nieuwe games

De CEO van Embark Studios heeft laten weten dat de studio, sinds de release van Arc Raiders bezig is met twee nieuwe games.

De studio ontwikkelde Arc Raiders, de populaire extraction shooter, en nam daar best een risico mee. De ontwikkeling van de game kostte namelijk een slordige 75 miljoen dollar en uiteindelijk blijkt dat de game zo goed is ontvangen dat de ontwikkelkosten zijn terugverdiend. Sterker nog: er zijn ruim 12 miljoen exemplaren van de game over de digitale toonbank gegaan.

In een recent interview met IGN onthulde Patrick Söderlund, CEO van Embark Studios, dat ze aan “twee nieuwe games” werken. Söderlund gaf eerst aan dat de inkomsten uit ARC Raiders het bedrijf financiële zekerheid en werkzekerheid voor de ontwikkelaars hebben geboden. Het heeft de studio ook in staat gesteld te groeien, meer ontwikkelaars aan te nemen en Arc Raiders en The Finals verder te ontwikkelen.

Söderlund voegde eraan toe dat de studio “twee nieuwe games in ontwikkeling heeft”, die ze hopelijk ook beide zullen afronden. Al met al is de winstgevendheid van Arc Raiders een “opluchting” voor de ontwikkelaar en Söderlund wil de community bedanken voor hun steun en de aanschaf van de game. Hij hoopt dat de aanhoudende winst hen in staat zal stellen “concurrerende salarissen en goede bonussen” te betalen aan de ontwikkelaars die aan de game hebben gewerkt.

Ondanks dat de studio aan twee nieuwe games werkt, kunnen Arc Raiders-fans ook nog genoeg content verwachten. Zo komt Expedition 2 er binnenkort aan en zit er nog genoeg andere content naar de game aan te komen. Wat voor een soort game hopen jullie dat Embark Studios aan het ontwikkelen is?