Fortnite Chapter 7 Season 2 komt twee weken later

Fortnite Chapter 7 Season 2 zou eigenlijk op 4 maart van start gaan, maar dat zal nu ruim twee weken later op 19 maart moeten gebeuren.

Chapter 7 Season 1 van Fortnite introduceerde een hoop nieuwe content, waaronder een gloednieuw eiland, nieuwe wapens, samenwerkingen met Hollywood, zoals Back to the Future en Kill Bill, de South Park-crossover en nog veel meer. Het lijkt erop dat spelers nog wat tijd met dit seizoen zullen moeten doorbrengen, totdat Epic Games aan CH7S2 werkt.

Een nieuw bericht op X van het officiële Fortnite Status-account bevestigt dat Fortnite Chapter 7 Season 2 nu op 19 maart uitkomt, 15 dagen later dan gepland. Het bericht bevat ook het onderschrift “opent de loot vault & begint te koken” met een ‘Let Him Build’-versie van de ‘Let Him Cook’-meme. Het lijkt erop dat Fortnite hint naar iets bijzonders in petto heeft voor het aankomende seizoen, en dat dit de reden is voor de vertraging.

We’re taking one more fortnite for next season – CH7S2 drops March 19

*opens the loot vault & starts cooking* pic.twitter.com/ilQCpXiD3S — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 6, 2026

Kijken jullie al uit naar het volgende in-game seizoen van Fortnite?