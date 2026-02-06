Highguard Episode 2 verschijnt vandaag met een uitgebreide contentupdate

Voor de tweede week op rij brengt Wildlight een grote update voor Highguard uit. Houd je vast, want Episode 2 begint vandaag en de patchnotes zijn nu beschikbaar.

Episode 2 brengt een flinke hoeveelheid nieuwe, gratis content naar Highguard. En er komen grote veranderingen aan de Gear Up Phase, die worden beschreven in een blog die je hier kunt lezen.

Episode 2 bevat het volgende aan content:

• Nieuwe Warden: Ekon, een legendarische Wildwalker die kan transformeren in een reuzenwolf

• Nieuw level: Skydrift, een paleis boven de wolken met verticale bewegingsmogelijkheden.

• Lancering van de ranglijstmodus

• Nieuwe gratis rijdiervorm: Wolf

Episode 2 brengt ook diverse verbeteringen aan de spelervaring, waaronder enkele belangrijke updates voor de uitrustingsfase, zoals meesterwerkwapens in Points of Interest (POI’s) en altijd actieve snelheidspoorten voor snellere hervattingen.