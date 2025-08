Releasedatum PlayStation 6 mogelijk in 2027 of begin 2028

Het lijkt erop dat ook bij Sony weer eens wat gelekt is. De releasedatum en specificaties van de PlayStation 6 zouden namelijk op straat liggen.

Volgens de YouTuber Moore’s Law is Dead verschijnen de PlayStation 6 en de veel besproken handheld eind 2027 of begin 2028 in de winkels komen te liggen. Laatstgenoemde zou een soort zelfde concept hebben als de Switch.

De YouTuber claimt te hebben vernomen dat de PlayStation 6 een stuk krachtiger is dan de huidige console (je zou het nooit raden). Echter zou Sony ook letten dat de prijzen niet nog veder stijgen, want daar kregen ze bij de PlayStation 3 en PlayStation 5 Pro ook kritiek op.

“Herinnert iemand zich de PlayStation 4? Dat was een console waarbij de keuze gemaakt werd om de specificaties niet te hoog te leggen zodat het apparaat een breed publiek aan kon spreken nadat de vorige (PS3-)generatie sommige mensen de prijs van de console op release te hoog vonden. Van wat ik achter de schermen heb meegekregen, lijkt het er op dat Sony deze strategie weer wil gebruiken met de PlayStation 6.”

Volgens Moore’s Law is Dead verschijnt de PlayStation 6 en de handheld eind 2027 of begin 2028. De handheld zou de naam “Canis” hebben gekregen en gelijktijdig met de console moeten verschijnen. Beide apparaten zouden PS6-, PS5- en PS4-games af kunnen spelen en de handheld zou net als de Switch met een dock aan de TV kunnen worden gekoppeld. Voor alle specificaties raden we je de video van de YouTuber aan of het bericht van Insider Gaming.