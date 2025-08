“Meer PlayStation games die naar Xbox komen”

Op X meldt de insider namelijk het volgende:

“Meer Sony-games komen naar Xbox, ja. Ik weet niets over Lego Horizon op Xbox… maar als dat zo zou zijn, wie maakt het dan wat uit?”

Hij geeft in een tweede bericht te kennen dat niet alle PlayStation games naar Xbox zullen komen, aangezien er door sommige werd geclaimd dat hij dat wel zou hebben gezegd.

I don't know anything about LEGO Horizon going to Xbox… but even if it did… would anyone care?

Listen: If you are going to cite/report the above tweet, can you be sure to mention the tweet below? The one that says I have no specifics in regards to what software will be released.

Seeing a lot of claims stating I said the entire Sony slate is Xbox-bound, which I never said.

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) July 31, 2025