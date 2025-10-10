“PlayStation 6 zal in 2027 verschijnen”

Volgens een betrouwbare insider gaat Sony de PlayStation 6 in 2027 op de markt brengen. Dit staat eigenlijk al op steen gegraveerd en kan alleen nog door “een onverwachte uitstel” worden verplaatst.

Dat claimt insider KeplerL2 die eerder deze week nog in opspraak kwam omdat hij had gehoord dat de Xbox Series S/ X de laatste console van Xbox zou kunnen worden. Dit bleek overigens niet waar te zijn, aangezien Microsoft later liet weten nog altijd te investeren in nieuwe hardware.

Eerder deze week gooide Sony een nieuwe video online waarin lead architect Mark Cerny dieper in ging op de nieuwe features die zij samen met AMD aan het maken zijn voor de nieuwe console. Deze zou in de “komende jaren” moeten verschijnen. Hierop reageert KeplerL2 overigens, nadat iemand er op reageerde dat de PlayStation 6 in 2027 verwacht wordt. De insider geeft daar aan dat dit niet alleen het verwachte jaar wordt, maar ook daadwerkelijk het jaar moet zijn dat het gebeurt. Tenzij er onverwachte dingen hier een stokje voor zullen steken.

Er wordt overigens al enige tijd geroddeld over de PlayStation 6. Zo zou Sony twee versies van de console willen uitbrengen: een standaard console en een hybride handheld. De console zou bovendien een afneembare diskdrive moeten krijgen om het geheel zo efficiënt mogelijk te maken en zo veel mogelijk kosten te kunnen besparen. Wanneer de console precies moet verschijnen is nog niet bekend, al wordt er gemeld dat dit eind 2027/ begin 2028 zal worden.