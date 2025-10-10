Indiana Jones krijgt New Game+, Knight of the Republic remake renders en meer in overig nieuws week 41

De dagen worden gevoelsmatig al korter door dat het al vroeger donker is, maar daarnaast is er ook gewoon veel te beleven. We hebben het overige nieuws weer voor jullie samengevat!

Nieuws

Leuk nieuws voor degene die zin hebben om Indiana Jones and the Great Circle opnieuw te spelen. De game heeft vandaag een update gekregen die New Game+ toevoegt en ook een nieuwe outfit voor “Indy”.

Er zijn renders van Star Wars Knights of the Old Republic online verschenen op de website van Insider Gaming. Daarin zien we wat wapens en een personage uit de remake van de uit 2003 stammende game. De game werd in 2021 aangekondigd, maar kende een problematische ontwikkeling, waarin zelfs de regisseur werd ontslagen. Hoewel we er niets van hebben gezien, werd in maart van dit jaar nog gemeld dat de game “gewoon” nog in ontwikkeling is.

Nintendo heeft meer informatie gegeven over de motor die spelers gaan gebruiken in Metroid Prime 4: Beyond. De motor Vi-O-La wordt niet alleen gebruikt om de planeet Byrus te verkennen, maar heeft het ook allerlei features. Zo beschikt het over een speedboost, waarmee het rotsen kan vernietigen en vijanden kan wegstoten, maar ook een “power slide” die eigenlijk hetzelfde doet, maar dan krachtiger. Ook kunnen spelers vijanden onder vuur nemen, tot wel vijf vijanden tegelijkertijd! Voor meer info check vooral even het bericht op VGC.

Marathon keert deze maand terug in de vorm van een nieuwe technische test. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwe PvP extraction shooter van Destiny-ontwikkelaar Bungie. Dit is de eerste keer dat we weer wat over de game horen, sinds dat de ontwikkelaar de game voor onbepaalde tijd.

Over onbepaalde tijd gesproken: Shovel Knight-ontwikkelaar Yacht Club Games heeft laten weten hun nieuwe game Mina the Hollower voor een nog onbekende periode te hebben uitgesteld. De game zou eigenlijk op 31 oktober uitkomen, maar dat gaan ze dus niet redden. Ze willen meer tijd in de game steken en hoewel de game bijna klaar is zij nog net iets langer door moeten werken.

This week, our team made a tough decision: we decided to delay Mina the Hollower. The entire crew has been working tirelessly day and night to finish development for release on Oct 31st, but we’re just not quite there yet. Read the full announcement here➡️https://t.co/FsbHqoMlfs pic.twitter.com/WXFqcbUl3x — Yacht Club Games (@YachtClubGames) October 6, 2025

Metal: Gunslinger ontwikkelaar The Outsiders heeft helaas diens deuren moeten sluiten. De studio stond een aantal jaren geleden al op de afgrond, maar wist ondanks het annuleren van Darkborn de game Metal: Gunslinger te maken. Hoewel het team na die game “nog iets beters” wilde maken, is het helaas niet gelukt om de deuren open te houden.

Atlus komt op 11 oktober om 06:00 (morgenochtend) met een speciale stream om de eerste verjaardag van Metaphor: ReFantazio te vieren. De ‘Metaphor: ReFantazio One-Year Anniversary Live Stream’ is te volgen op YouTube en zal een “speciaal bericht” bevatten, al is het niet duidelijk wat we daarvan kunnen verwachten.

Celebrate Metaphor: ReFantazio’s birthday with us! 🥳 Join us October 10th for our 1-Year Anniversary Special, airing on the ATLUS West YouTube page. 📅 October 10, 9pm PT/12am ET/5am BST pic.twitter.com/EjouxPLZl9 — Official ATLUS West (@Atlus_West) October 7, 2025

Glen Israel, al sinds 2007 werkend bij 343 Industries/ Halo Studios, heeft de studio plots verlaten. Hoewel hij geen reden geeft voor zijn vertrek, klinkt zijn bericht op LinkedIn behoorlijk duister. Daarin geeft hij onder andere te kennen dat hij “weet hoe de status van de game-industrie is” en dat je “nooit moet vergeten dat je de vrijheid hebt om keuzes te maken”. Blijkbaar kan Glen nog niet in detail treden, maar zal dat volgend jaar wel kunnen doen..

Films en series

Er komt langzaamaan wat meer informatie over de reboot film van Resident Evil. Zo weten we dat deze geen personages bevat uit de gelijknamige games en zijn nu de eerste twee acteurs bevestigd. Het gaat om Zach Cherry en Kali Reis, bekend van Severance en het laatste seizoen van True Detective. Cherry krijgt een rol als wetenschapper in een ziekenhuis en Reis zal de rol van een veteraan gaan invullen. De film moet op 18 september 2026 in de bioscopen draaien.

Zach Cherry and Kali Reis have been cast in Zach Cregger’s ‘RESIDENT EVIL’ movie. (Source: https://t.co/9R9md7X5gC) pic.twitter.com/ss9iX797Hv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 3, 2025

Netflix heeft de eerste trailer van het vierde seizoen van The Witcher serie vrijgegeven. Dit en het vijfde (en laatste seizoen) worden tegelijkertijd opgenomen en vanaf 30 oktober is het vierde seizoen te zien op de streamingsdienst. Check hier de trailer met voor het eerst Liam Hemsworth als Geralt of Rivia.

Trailers

Battlefield 6 is vanaf vandaag speelbaar en in een nieuwe video wordt de DLSS 4 functies van de game behandeld, inclusief beeldmateriaal.

In Spongebob Squarepants: Titans of the Tide wachten de titulaire held en zijn maatje Patrick een heus avontuur in Bikini Bottom op, maar wat is de stad diep in de zee nou zonder kwallenvisveld? Nou helemaal niets dus, want in een nieuwe video krijgen we de eerste beelden ervan te zien.

Op 18 november krijgt Assassin’s Creed Mirage de Valley of Memory uitbreiding en die is gratis voor iedereen. De uitbreiding voegt een nieuw gebied toe en een nieuw hoofdstuk aan het avontuur van Basim. Check hier de eerste trailer!

Er is een nieuwe cinematische trailer van 2XKO vrijgegeven. Dat is de 2D fighter van Riot Games, die gebaseerd is op League of Legends. De game is free-to-play en zal een tagfighter worden waarin twee teams van twee personages het tegen andere spelers op zullen nemen. De game is sinds deze week speelbaar via Early Access op PC en zal later ook op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X moeten verschijnen.

Nintendo heeft drie games aan de SNES-catalogus van Nintendo Switch Online toegevoegd, waaronder het nooit in het Westen verschenen Mario & Wario. In deze game besturen spelers Wanda, die Mario moet helpen om diverse obstakels te ontwijken. Mario kan namelijk niks zien, doordat Wario allerlei dingen op zijn hoofd plaatst. Naast deze game zijn ook de vechtgame Fatal Fury Special (een verbeterde versie van Fatal Fury 2) en de platformer Bubsy in Claws Enouncters of the Furred Kind aan de service toegevoegd.

Geruchten

Valve lijkt zich klaar te maken voor de lancering van een nieuwe VR-headset. UploadVR heeft vernomen dat er tussen de 400.000 en 600.000 headsets worden geproduceerd onder de codenaam “Deckard”, wat de geheime naam zou zijn van de nieuwe VR-bril van Valve. Daarnaast zou er ook een nieuwe versie van de VR-controllers komen, die nu de codenaam “Roy” hebben gekregen. Tot slot zou de vernieuwde versie van Valve’s Steam Machine ook nog steeds in ontwikkeling zijn en de codenaam “Fremont” dragen.

Wat gaan jullie dit weekend spelen? Duiken jullie ook in de strijd in Battlefield 6? Of hebben jullie iets anders op het oog?