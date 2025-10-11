Sandfall is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe game

Clair Obscur: Expedition 33 ontwikkelaar Sandfall Interactive is al druk bezig met de ontwikkeling van hun volgende game.

In een interview met PC Games N laat de ceo van het bedrijf weten dat de ontwikkelaar al is begonnen met de ontwikkeling van hun volgende game. Op dit moment werken en denken ze bij de ontwikkelaar hard na over de volgende game en het team zou al “veel goede ideeën hebben. Eerder dit jaar meldde Sandfall al ideeën te hebben voor de volgende game en het lijkt erop dat ze nu druk bezig zijn met de eerste stappen om de game te kunnen realiseren.

In een ander interview (dit keer met Washington Post) laat dezelfde Brioche weten dat de volgende game mogelijk niet zo heel veel dezelfde dingen heeft als Clair Obscur.

“We willen niet door verhaal, grafische stijl of gameplay worden beperkt wanneer we aan iets nieuws werken. We willen dat het authentiek voelt en met liefde wordt gemaakt.”

Naast de nieuwe game werkt Sandfall ook nog steeds aan Clair Obscur: eerder deze week werd er onthuld dat er een gratis contentupdate naar de game komt. Deze zou onder andere een nieuwe omgeving, vijanden en outfits gaan introduceren.