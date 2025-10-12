Bloober Team komt met Switch-exclusieve game Project M en meer

Het Poolse Bloober Team heeft een hoop projecten gaande zowel intern als extern. Zo werkt de ontwikkelaar, van onder andere Cronos: The New Dawn en de Silent Hill 2 remake, aan twee games voor de Nintendo Switch en meer.

De ontwikkelaar gaf een update over welke projecten er allemaal aan wordt gewerkt, waaronder dus twee games voor de Nintendo Switch 2. De eerste is de horrorgame Layers of Fear, die de “Masterpiece Edition” als titel krijgt. Deze game krijgt mogelijk nieuwe content en zal nog dit jaar moeten verschijnen.

De tweede game is Project M dat volgend jaar naar beide Switch-consoles zal komen en wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Broken Mirror Games. Deze game is nog behoorlijk mysterieus, gezien de live-action beelden die ervan zijn vrijgegeven.

Deze studio werkt overigens ook nog aan I Hate This Place, een isometrische openwereld-horrorgame dat op 29 januari naar meerdere platformen zal komen. Maar dat is nog niet alles, want ook Star Trek: Infection, een VR-game voor Oculus Quest 3 en SteamVR, zal deze studio op 11 december gaan uitbrengen. Tot slot is er ook nog Project F, waarover we op dit moment nog helemaal niks weten.

Overigens werkt Bloober Team zelf ook nog aan de remake van de eerste Silent Hill. Daarnaast lijkt de studio ook nog te denken aan een sequel op Cronos: The New Dawn, maar daarover zal men pas later definitief een knoop voor doorhakken.