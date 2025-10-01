Silent Hill 1 remake in de maak bij Bloober Team

Het Poolse Bloober Team heeft van Konami hun zegen gekregen om een remake van Silent Hill 1 te maken. Dit heeft uiteraard te maken met het succes van de remake van het tweede deel dat eind vorig jaar verscheen.

Tijdens een bijeenkomst met de aandeelhouders heeft Bloober Team laten weten met de productie van de Silent Hill 1 remake bezig te zijn. De Poolse studio is inmiddels opgesplitst in twee team, waarvan het ene team dus aan de Silent Hill remake werkt en de andere aan een nog onbekend project.

Bloober Team staat bekend om diens verschillende horrorgames zoals The Medium, Cronos: The New Dawn en de Silent Hill 2 Remake. Laatstgenoemde verscheen in oktober 2024 en ontving lovende kritieken en er werden ruim 2 miljoen exemplaren van de game verkocht.

De eerste Silent Hill verscheen in 1999 voor de eerste PlayStation en wordt door velen gezien als de beste (horror) game ooit. Wat dat betreft ligt de lat wel lekker hoog voor de Poolse studio, die overigens niet altijd zulke goede games heeft. Gezien het succes en ontvangst van de remake van Silent Hill 2 lijkt het wel goed te komen, toch?!