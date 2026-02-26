Marvel MaXimum Collection bevat zes klassiekers

Limit Run Games gaat in samenwerking met Konami en Marvel Games zes klassiekers uit brengen voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.
De Marvel MaXimum Collection bevat de volgende zes games:
- X-Men: The Arcade Game (Arcade)
- Captain America and The Avengers (Arcade, SEGA Genesis / Mega Drive, NES)
- Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (SEGA Genesis / Mega Drive, NES)
- Venom/Spider-Man: Seperation Anxiety (SEGA Genesis / Mega Drive, SNES)
- Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (SEGA Genesis / Mega Drive, SNES, Game Boy, Game Gear)
- Silver Surfer (NES)
Wanneer de collectie verschijnt is nog niet bekend. Wel weten we dat spelers extra’s krijgen in de vorm van cheats, gameplay kunnen terugspoelen en een museum kunnen bezoeken.