Silent Hill 2 remake lijkt snel naar Switch 2 en Xbox Series S/ X te komen

Silent Hill is sinds vorig jaar weer springlevend en kent al aardige successen. Konami wil de franchise verder uitbreiden en lijkt de remake van Silent Hill 2 ook naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X te brengen.

Op Reddit spotte een aantal oplettende fans namelijk iets bijzonders op de site van Silent Hill 2. De website is door Bloober Team voorzien van een update en nu staan er twee lege vakjes bij de platformen waarop de game uit is gekomen. Het klinkt erg aannemelijk om te denken dat de game dus voor de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X op de planning staat.

De Silent Hill 2 remake was in ieder geval één jaar console exclusief voor de PlayStation 5 en aangezien de game op 8 oktober uit voor de console van Sony. Het zou dus kunnen dat de versie voor de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X er snel aan komt.

De remake van de game werd door zowel fans als critici met open armen ontvangen. Zo werden er ruim twee miljoen exemplaren van de game verkocht.

Overigens werkt de Poolse ontwikkelaar op dit moment aan een remake van het eerste deel. Deze is onlangs in volledige productie gegaan, nadat het bedrijf Cronos: the New Dawn uitbracht.