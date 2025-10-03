Wellicht is het slechte weer, maar wat zijn wij blij dat het weekend in zicht is. Uiteraard hebben we eerst nog even de nieuwtjes van de week voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Er zijn in drie dagen tijd ruim één miljoen exemplaren van Silent Hill f verkocht. Daarmee verkoopt de game nog sneller dan de remake van Silent Hill 2.

🎊 SILENT HILL f has sold over 1 million copies worldwide in just 3 days!

Thank you to all players who joined this adventure of psychological horror. We hope you’ve found the beauty in terror in this world set in Japan’s Showa era. ⛩️🌫️#SILENTHILLf #Konami #NeoBards #Silenthill https://t.co/4P4kAHydjY pic.twitter.com/SubJ1lI74E — NeoBards Entertainment Ltd. (@NeoBards) September 29, 2025

Resident Evil Requiem zou in eerste instantie niet naar de Nintendo Switch 2 komen. In een interview met IGN laat producent Masato Kumazawa weten dat de Switch 2 nog niet was aangekondigd toen ze de game aan het ontwikkelen waren. Dat veranderde helemaal toen de console werd onthuld en het team enthousiast raakte om de game erop uit te brengen.

Nintendo gaat de zaken uitbreiden en opent een nieuw kantoor in Signapore. Hiermee wil het bedrijf de zaken versnellen in Zuid-Oost Azië. Daarnaast overweegt het bedrijf ook een kantoor in Taiwan te openen.

Nintendo has established Nintendo Singapore Pte. Ltd, “a new local entity in the Republic of Singapore with the aim of accelerating Nintendo’s business in Southeast Asia.” Nintendo is also considering establishing a local entity in the Kingdom of Thailand to accelerate its… pic.twitter.com/ArwUw2GkrO — Wario64 (@Wario64) September 30, 2025

Sony is nog lang niet klaar met de viering van het dertig jarige bestaan van PlayStation. Het bedrijf komt volgend jaar met een boek waarin wordt teruggekeken op de geschiedenis van het bedrijf. Het boek: PlayStation: The First 30 years bevat onder andere schetsen van concepten en nog nooit eerder geshowde prototypes van consoles. Het boek komt in een standaard versie (115 euro) en een deluxe (290 euro).

Daarnaast komt het bedrijf ook met speciale PlayStation Reebok-schoenen, die inspiratie hebben gehaald uit de release van de eerste PlayStation console. Er komen drie varianten van zijn en die zijn elk voor een verschillende regio bedoeld, namelijk de InstaPump Fury 94 voor Japan, de Pump Omni Zone II voor de VS en de Workout Plus voor het Verenigd Koninkrijk.

Slecht nieuws voor Avalanche Studios: de studio in Liverpool zal worden gesloten en ook in de overige studio’s zullen ontslagen vallen. De ontwikkelaar heeft het zwaar na het annuleren van Contraband (door Microsoft) en heeft met het oog op de toekomst een lastige keuze moeten maken.

Ook slecht nieuws voor degene die uitkeken naar de Dungeons & Dragons game van Payday-ontwikkelaar Starbreeze Studios. De game is geannuleerd en 44 medewerkers van het bedrijf zijn op straat gezet. Dit is een deel van het team dat aan Project Baxters werkten. Dit was een D&D game die coöperatieve gameplay en liveservice-elementen zou bevatten. De medewerkers die niet zijn ontslagen gaan de studio helpen met het uitbreiden van de Payday reeks. Dit ondanks dat de release van het derde deel in 2023 alles behalve positief was.

Daar blijft het niet bij, want ook bij Dune: Awakening ontwikkelaar Funcom zijn een onbekend aantal ontwikkelaars ontslagen, vanwege een herstructurering. De studio zou nu bezig zijn met een overgang van het ontwikkelen van de game naar het maken van extra content.

Star Wars: Outlaws krijgt nog een patch voor de Nintendo Switch 2. Deze moet onder andere ervoor zorgen dat de game niet meer crasht en grafische verbeteringen doorvoeren. De game was al vrij goed te spelen, maar dat is nu nog beter geworden!

New patch incoming! Title Update 2 for the Nintendo Switch 2 addresses gameplay, visual and crashing issues. To read all the full details on what’s coming for #StarWarsOutlaws for TU2, see: https://t.co/JoN4xJzB6n pic.twitter.com/zeC0kFEabn — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) October 2, 2025

Ook de bèta van Call of Duty Black Ops 7 wordt al geplaagd door hackers. Het duurde maar enkele uren of de kansloze figuren wisten alweer de Ricochet anti-cheat software te omzeilen. Het blijft toch een ding: shooters en een goede anti-cheat software.

There are already cheaters in the first hours of the Black Ops 7 beta 🤦‍♂️ pic.twitter.com/oK6hp6C4ki — ModernWarzone (@ModernWarzone) October 2, 2025

Daarnaast heeft de bèta ook al een patch ontvangen die onder andere de TTK (Time-To-Kill) versneld en ook de automatische deuren in de game aanpast. Zo kun je ze nu openschieten en blijven ze langer open als je er dichtbij komt. Check de blog van Treyarch voor alle aanpassingen en wat men na de lancering nog meer van plan is.

Trailers

Fallout 76 krijgt op 17 december de grootste uitbreiding ooit met de Burning Springs expansion. Deze introduceert de post-nucleaire versie van Ohio en het personage the Ghoul (uit de gelijknamige serie). Deze zal uiteraard wederom geportretteerd worden door Walton Goggins. De datum is overigens niet willekeurig, want dan verschijnt namelijk ook het tweede seizoen van de tv-serie op Amazon Prime.

Double Dragon Revive werd al tijdens de Xbox Tokyo Game Show getoond, maar tijdens hetzelfde event heeft Arc System Works nog meer beelden van de game getoond. De game is overigens een 3D-versie van de beat ‘em up reeks, dat in 1987 de eerste release kende. Arc System Works (bekend van Dragon Ball FighterZ) heeft de rechten van de game al sinds 2015 in handen en bracht overigens in 2018 het vierde deel uit. Die game was nog wel helemaal trouw aan de klassiekers.

Yakuza Kiwami 3 werd vorige week aangekondigd en deze week werd er een nieuwe trailer vrijgegeven die geheel in het teken staat van de combat in de game.

Borderlands 4 introduceert begin volgend jaar de nieuwe Vault Hunter C4SH. Deze maakt deel uit van de “story pack” van de game, die naast het personage ook de Mad Ellie and the Vault of the Damned-uitbreiding introduceert.

Tijdens de Tokyo Game Show werd een nieuwe trailer van de voetbalgame Inazuma Eleven: Victory Road getoond. Hoewel deze in het Japans is, kun je hem gemakkelijk volgen. De game staat gepland voor 13 november en komt dan naar de PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

Er is een nieuwe Warhammer 40,000: Dawn of War 4 vrijgegeven, waarin de spelers weer helemaal klaar worden gestoomd om weer terug te keren in de oorlog. Het vierde deel wordt niet meer door Relic Entertainment ontwikkeld, maar het Duitse King Arts games, dat je wellicht kent van Iron Harvest.

Fifa Heroes is de eerste game van de voetbalorganisatie zonder de medewerking van EA. Het is een vijf-tegen-vijf voetbalgame, waarin mascottes, fictionele helden uit tv-series en films en favoriete voetballers meedoen. Het is helaas niet de FIFA die we hadden gehoopt en helaas bevat de eerste trailer ook geen gameplaybeelden. De game moet ergens volgend jaar gaan verschijnen voor de PC, PlayStation, Xbox en Switch-consoles.

In een nieuwe Little Nightmares 3 trailer toont Supermassive Games dat spelers nooit alleen hoeven te zijn. Immers bevat de game een online co-op en hoef je in principe maar één versie te kopen om de game met zijn tweeën te kunnen spelen. Helaas bevat de game geen offline co-op. De game verschijnt volgende week voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

Er werd deze week een nieuwe video van Painkiller vrijgegeven die geheel draait om de co-op functie. De game verschijnt op 21 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Van Pokémon Legends Z-A werd een nieuwe trailer vrijgegeven die je alles vertelt wat je moet wet weten over de game.

Geruchten

Tijdens de Zurich Pop Con-beurs was een stand te vinden, waarop te zien was dat diverse LEGO-games naar de Nintendo Switch 2 zullen komen. Hoewel games als LEGO Star Wars The Skywalker Saga, LEGO Harry Potter Collection en LEGO Jurassic World al speelbaar zijn op de Switch 2, dankzij de backwards compatible functie, hebben de games nog geen “native” port gekregen.

Looks like we could be getting Switch 2 versions/upgrades of several Tt games LEGO titles coming soon! According to this display seen at Zurich Popcon, thanks to @rebateman2004 for the info. pic.twitter.com/jJlMKLn08e — The LEGO Videogame Museum (@LEGOGameMuseum) September 27, 2025

Tot nu toe is alleen LEGO Batman: The Legacy of the Dark Knight bevestigd voor de Nintendo Switch 2 en die game wist onze Benjamin wel te bekoren tijdens de Gamescom!

Sony zou volgens PPE (die het weer van Graczdari heeft) een nieuwe versie van de PlayStation 5 Pro en de DualSense komen. Bij laatstgenoemde zou de batterij zelfs te vervangen zijn en de PlayStation 5 Pro is nagenoeg hetzelfde, behalve dat het drie procent minder stroom verbruikt.

Volgens een Redditor, die in het verleden ook juiste informatie over Kingdom Come Deliverance 2 lekte, zal er een current-gen versie van het eerste deel ergens tussen januari en april 2026 moeten verschijnen. Deze versie zou verbeterde graphics en prestaties met zich mee moeten brengen, waardoor die meer in de buurt komt van de dit jaar verschenen sequel.

Volgens Halo insider MrRebs werkt Virtuos mee aan de remake van Halo Combat Evolved. Het Nederlandse Abstraction, dat onlangs door Virtuos werd overgenomen, zou Halo Studios helpen bij de ontwikkeling van de game. Wellicht horen we op 24 oktober meer over de remake, waar al enige tijd over gespeculeerd wordt.