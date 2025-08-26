Preview: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Lego Batman Returns!

Tijdens Gamescom Opening Night Live 2025 waren er veel grote aankondigingen, maar twee sprongen er voor mij echt uit: Black Myth: Zhong Kui en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Van de laatste kregen we niet alleen een aankondigingstrailer te zien, maar ook de kans om de game zelf uit te proberen op de beursvloer.



De game in het kort

Mijn collega Joey schreef al een uitgebreid artikel bij de onthulling van de game, maar kort samengevat: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wil de ultieme Batman-game worden.

Je volgt Bruce Wayne’s weg naar Batman, terwijl de game een ode brengt aan alles wat met de held te maken heeft. Zo hoorden we in de trailer de iconische muziek van Danny Elfman, zagen we klassieke pakken en designs uit de films terug, en voelde de gameplay opvallend vertrouwd, bijna als in de Arkham-reeks. Op papier een gouden combinatie, maar werkt dat ook in de praktijk?

Vlotte en vertrouwde gameplay

De demo liet ons vrij rondlopen in Gotham City, waar we misdaden konden stoppen, puzzels oplossen en collectibles vinden.

Qua gameplay klopt het beeld uit de trailer volledig: het voelt vrijwel identiek aan de Arkham-games. Dat bedoel ik positief, want die serie staat nog steeds bekend als de beste Batman-ervaring. Er zijn wel een paar kleine verschillen:

Gliding werkt net wat soepeler. In Arkham moest je vaak diven en jezelf lanceren om lang in de lucht te blijven. Hier kun je gewoon blijven gliden zolang je wilt, met een knop om extra snelheid te maken. Dat maakt traversal lekker vloeiend.

Combat speelt hetzelfde, al werken de gadgets iets anders. Er zijn geen sneltoetsen; je moet eerst de juiste gadget selecteren voordat je hem kunt gebruiken. Even wennen, maar niet storend.

Daarnaast zaten er in Gotham allerlei puzzels en collectibles, waaronder de terugkeer van de beruchte Riddler trophies. Een slimme manier om spelers bezig te houden buiten de missies om.

Conclusie

De demo was kort, maar genoeg om mij enthousiast te maken. Alles voelde verrassend goed uitgewerkt en vooral vertrouwd, zonder aan charme in te boeten. Als dit de standaard is, kan LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zomaar de ultieme Batman-ervaring worden, in LEGO-vorm nog wel.

De game staat gepland voor 2026, maar een exacte releasedatum is er nog niet.