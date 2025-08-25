Veel ontwikkelaars hebben nog geen Nintendo Switch 2 dev kits

Het is je wellicht opgevallen dat veel games nog steeds alleen voor de originele Switch worden aangekondigd en niet voor de Switch 2. Dit zou komen doordat veel ontwikkelaars nog steeds geen dev kit van Nintendo’s nieuwste console hebben.

De Nintendo Switch 2 is sinds 5 juni te koop en is de snelst verkopende console van Nintendo. Inmiddels zijn er al een aantal first en third party games voor de console verschenen, maar dat zouden er dus veel meer kunnen zijn als Nintendo eerder dev kits naar ontwikkelaars had gestuurd.

In de nieuwste podcast van Digital Foundry melden John Linneman en Oliver Mackenzie over wat zij van ontwikkelaars hoorden tijdens de Gamescom in Keulen over dev kits van de Nintendo Switch 2.

“Nintendo lijkt de ontwikkeling van de Switch 2 tot op zekere hoogte bijna te ontmoedigen. Ik heb met veel ontwikkelaars gesproken die te horen kregen dat ze hun game gewoon op de Switch 1 moesten uitbrengen en moesten vertrouwen op achterwaartse compatibiliteit. Er zijn veel ontwikkelaars die geen dev-kits voor de Switch 2 kunnen krijgen. We hebben dit jaar met veel ontwikkelaars gesproken op Gamescom en velen van hen zeiden hetzelfde. Ze willen graag op de Switch 2 uitbrengen. Ze zouden dolgraag Switch 2-versies maken. Ze kunnen de hardware niet krijgen. Het is nu echt moeilijk.”

“En er waren ook een paar vreemde toevoegingen, zoals een paar onafhankelijke ontwikkelaars, wat leuk is om te zien. Maar er is bijvoorbeeld dat kampvuurspel, je weet wel, zo’n soort camera-kampvuurspel, en ze krijgen kits, terwijl sommige grote ontwikkelaars die AAA-spullen hebben ontwikkeld, daar niet per se kits voor nodig hebben.”

Het is een opmerkelijke zet van Nintendo die juist erg goed voorbereid leek om de vraag na de console aan te kunnen. Echter lijkt men dus niet rekening te hebben gehouden dat er nu nog meer ontwikkelaars games voor de hybride console willen maken. Wat maken jullie van dit verhaal?!