Preview: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Kept You Waiting Huh?

Op 28 augustus verschijnt de langverwachte remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Tijdens Gamescom 2025 kregen we de kans om een demo te spelen, en in deze preview vertel ik je hoe dat beviel.



Een klassieker keert terug

Metal Gear Solid 3: Snake Eater is voor mij persoonlijk een van de beste games ooit gemaakt. Het verhaal, waarin Naked Snake tijdens de Koude Oorlog Rusland moet infiltreren om zijn mentor The Boss te stoppen, zit vol spanning, geweldige gameplaymechanics en bizarre personages. Kortom: een klassieker.

Het is bovendien een game die door de jaren heen al talloze heruitgaven heeft gekregen: van Subsistence en de HD-remaster op PS3/Xbox 360, tot een PS Vita-port, Snake Eater 3D en zelfs een pachinko-machine. Nu is het tijd voor de grootste heruitgave tot nu toe: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Wat brengt de remake?

De remake blijft trouw aan het origineel, maar voegt moderne verbeteringen toe. Denk aan sterk verbeterde graphics, quality-of-life-updates en een compleet vernieuwd besturingssysteem. Je kunt kiezen tussen de klassieke controls en een nieuw, moderner schema.

Tijdens mijn speelsessie koos ik voor de nieuwe controls en dat beviel uitstekend. Waar ik vroeger altijd worstelde met de besturing van de oude Metal Gear Solid-games, voelde dit meteen vertrouwd en soepel aan. De gameplay doet sterk denken aan Metal Gear Solid V, en dat is alleen maar positief. Het voelt natuurlijk en intuïtief, waardoor ik me volledig op de game kon richten in plaats van op de knoppen. Voor nieuwe spelers zou ik deze optie absoluut aanraden.

Daarnaast kun je kiezen tussen performance mode en quality mode. Ik testte de performance mode, maar daar liep ik tegen problemen aan.

De demo zelf

De demo speelde zich af aan het begin van de game, waarin Snake de Sovjet-wetenschapper Sokolov moet redden. Dit stukje bood genoeg variatie om een goed beeld te krijgen:

Zwaar bewaakte bases binnensluipen

Camouflage gebruiken om op te gaan in de omgeving

Het bos verkennen

En natuurlijk gevechten wanneer je ontdekt wordt

Hierin viel vooral de besturing op, die de game een stuk toegankelijker maakt dan vroeger. Het voelde strak en responsief; precies wat je wilt van een stealth-action game.

Performance mode: een tegenvaller

Waar ik minder enthousiast over was, is de performance mode. Het is een goed voorbeeld van waarom niet elke game gebaat is bij Unreal Engine 5. De graphics zijn prachtig, maar in performance mode gaat dat ten koste van zowel de resolutie als de stabiliteit. Tijdens mijn speelsessie had de game moeite om een consistente framerate vast te houden. Hopelijk draait de quality mode straks vloeiender, zodat je wél van de visuele pracht kunt genieten.

Eerste indruk

Ondanks die kanttekening was mijn ervaring met Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeer positief. Ik had het liefst verder gespeeld, maar de demo beperkte ons tot het begin van de game. Grappig detail: we werden van tevoren gevraagd om cutscenes over te slaan, anders zouden we daar een uur vastzitten, typisch Metal Gear!

Alles bij elkaar kijk ik ontzettend uit naar de release. Hopelijk weet deze remake niet alleen oude fans opnieuw te betoveren, maar ook een nieuwe generatie gamers kennis te laten maken met deze absolute klassieker.