Call of Duty Black Ops 6 content zal niet over te zetten zijn naar Black Ops 7

De Call of Duty community heeft het voor elkaar gekregen: de in-game content die je hebt ontgrendeld in Call of Duty Black Ops 6 kan niet mee worden genomen naar Black Ops 7.

Hiermee doelen we op de cosmetische items die spelers hebben ontgrendeld (vaak tegen een betaling) in Call of Duty Black Ops 6. Hierdoor hoeven spelers van Call of Duty Black Ops 7 niet bang te zijn dat ze Beavis en Butt-Head of Squid game personages tegenkomen in de multiplayer. Ondanks dat de ESRB juist leek te hinten naar een dergelijke mogelijkheid laat Activision op de officiële website het volgende weten:

“Black Ops 7 moet authentiek aanvoelen voor Call of Duty en de bijbehorende setting. Daarom worden de Operator- en Weapon-content van Black Ops 6 niet meegenomen naar Black Ops 7. Dubbele XP-tokens en GobbleGums worden wel meegenomen, omdat we erkennen dat je tijd en voortgang belangrijk zijn. Deze wijziging is alleen van toepassing op Black Ops 7. Call of Duty: Warzone wordt niet beïnvloed en al je Black Ops 6-content blijft daar bruikbaar.”

Het zou ons verbazen als dit geen reactie is op Battlefield 6, waarvan werd bevestigd dat er geen onrealistische skins en cosmetische items aanwezig zouden zijn.

Call of Duty Black Ops 7 verschijnt op 14 november voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X.