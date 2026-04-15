Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt in oktober uitgebracht

Activision zou Call of Duty Modern Warfare 4 in oktober verschijnen om hem nog voor GTA 6 uit te brengen.

Er wordt al jaren gespeculeerd over de Call of Duty game van dit jaar en het lijkt zeer waarschijnlijk Call of Duty Modern Warfare 4 te worden. Tot op heden laat Activision zich nog niet in de kaarten kijken.

De bewering dat Modern Warfare 4 in oktober 2026 uitkomt, is afkomstig van de betrouwbare leaker CharlieIntel. In een recente thread op X (voorheen Twitter) van Call of Duty– content creator TDawg, verklaarde Charlie dat de game dit jaar nog zal verschijnen, als reactie op de voorspelling van de content creator. In een reactie op de vraag naar een exacte releasedatum voor MW4, voegde de insider eraan toe dat er “vijf vrijdagen in oktober zijn en dat het er een van zal zijn”.

Everyone predict when MW4 is coming out 👇 I am going September 22nd pic.twitter.com/lxEu2zlNHE — TDAWG (@tdawgsmitty) April 12, 2026

mr charlie, give me a guess of an exact date plz — TDAWG (@tdawgsmitty) April 12, 2026

well, there’s 5 Fridays in October so it’ll be one of them! — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 12, 2026

Modern Warfare is een van de populairste Call of Duty-games, en spelers hebben reikhalzend uitgekeken naar een nieuw deel sinds Activision besloot om twee Black Ops-games achter elkaar uit te brengen. De interesse is er zeker, want vorige maand beleefde Modern Warfare 2019 na jaren op de markt een enorme opmars dankzij een flinke korting op Steam, waardoor de game ook een nieuw spelersrecord bereikte.

Onlangs werd er nog geroddeld dat de game ook na de volgende generatie Xbox zou komen, maar dat is inmiddels niet helemaal zeker. De console zou mogelijk intern uitgesteld zijn door de torenhoge prijzen van RAM-geheugen.