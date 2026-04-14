Microsoft heroverweegt mogelijk strategie met exclusives

Microsoft zou intern heel veel discussiëren over het terugbrengen van exclusieve games voor Xbox-platforms.

Volgens journalist Jef Corden (in de Xbox Two Podcast) is Microsoft nog flink aan het discussiëren of de huidige strategie wel de juiste is.

“Er zijn heel, heel, heel grote discussies over de exclusiviteitszaken die nu gaande zijn. Ze erkennen de waarde – het gaat er uiteindelijk gewoon om wat voor soort bedrijf je wilt zijn. Wil je eerst een ecosysteembedrijf zijn, of wil je eerst een uitgeverij zijn?”

Volgens Corden beginnen ze bij Microsoft ook in te zien dat Xbox meer waarde voor het bedrijf heeft dan ze de laatste tijd doen vermoeden. Ook CEO Satya Nadella zou zich dat beseffen.

“Je kunt niet allebei goed doen, of de hardware-operatie zal krimpen tot wat Surface nu is, een schim van wat het ooit was, niet tot het sterfbed, wil je dat echt voor je Xbox-merk dat het enige consumentgerichte ecosysteem is met een vorm van cloud met consumenten, en Satya zei in het gelekte gesprek met het personeel dat Xbox ook waarde heeft aan de zakelijke kant omdat ik met veel mensen afspreek van leidinggevenden willen ze niet praten over cloud, ze willen praten over Xbox, ze willen praten over Halo, ze willen praten over Xbox-games, het is waar je je consumenten bereikt als ze niet werken, ik denk dat ze dit steeds meer inzien.”

Het probleem is echter dat de games die het bedrijf in de afgelopen jaren op PlayStation-consoles uitbracht goed werden verkocht. Volgens Corden zou het dan betekenen dat het bedrijf “geld op tafel laten liggen”. Denken jullie dat het verstandig is als Xbox de exclusives weer terug laat komen?