Crimson Desert heeft wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht

Pearl Abyss heeft vandaag bekendgemaakt dat hun open wereld actie-avonturengame Crimson Desert de grens van 5 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd heeft overschreden.

Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf en verstevigt hun positie als wereldleider in game-ontwikkeling. De game weet de afgelopen weken steeds één miljoen exemplaren meer te verkopen en lijkt het voorlopig niet rustiger aan te doen.

Crimson Desert is alom geprezen door zowel critici als spelers vanwege de verbluffende graphics, mogelijk gemaakt door Pearl Abyss’ eigen BlackSpace Engine, de rijk gedetailleerde open wereld en het dynamische, meeslepende vechtsysteem.

Dankzij de grote betrokkenheid van spelers, met een piek van 276.261 gelijktijdige spelers op Steam sinds de release, heeft Pearl Abyss een voorproefje gegeven van aankomende updates die inspelen op feedback van spelers en verdere verbeteringen bevatten. Deze updates omvatten uitgebreidere gameplay, verfijningen in de gameplay en systeemverbeteringen die gepland staan ​​van april tot en met juni, gericht op het verbeteren van de algehele spelervaring.