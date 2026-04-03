Crimson Desert-ontwikkelaar bezig met volgend project en meer in overig nieuws week 14

Een lekker lang weekend is er voor vele onder ons en voor het weekend echt begint hebben we eerst nog de overige nieuwtjes voor jullie op een rijtje.

Nieuws

The Last of Us Online is dan wel geannuleerd, maar dat heeft Albatross Interactive geïnspireerd om een 4v4 multiplayergame te maken waarin je geen moment met je ogen mag knipperen. De game heet Terminal en hieronder kun je de eerste gameplay bekijken!

They cancelled The Last of Us Factions 2. So we’re building it our version. We’re indie & entirely self funded. 4v4. Limited ammo. Brutal executions. This is Terminal War. Unofficial gameplay teaser. pic.twitter.com/eE6ee8GXYh — TERMINAL WAR (@TerminalWarGame) March 25, 2026

Pearl Abyss zou volgens het Koreaanse INVEN al aan het onderzoeken zijn of er een Switch 2-versie van >Crimson Desert haalbaar is. Het wil nog niet zeggen of het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar het is al positief om te lezen dat ze het in ieder geval willen proberen.

Ook werd er deze week bekend dat de actie-game weer een nieuw mijlpaal bereikt heeft, namelijk van vier miljoen verkochte exemplaren. Dat is weer één miljoen meer dan vorige week.

Daarnaast laat het bedrijf ook weten dat het grootste gedeelte van het team achter Crimson Desert nu werkzaam is aan het volgende project, namelijk >DokeV. Heo Jin-young, CEO van Pearl Abyss, legde uit dat ze in 2019 drie nieuwe titels hadden aangekondigd en dat het ontwikkelingsproces tijd in beslag had genomen omdat ze tegelijkertijd aan de game en de engine werkten. Het zal dan ook nog twee à drie jaar gaan duren voordat DokeV daadwerkelijk verschijnt.

Op 15 april zullen een aantal games Xbox Game Pass verlaten. Het gaat om >Grand Theft Auto V (Enhanced en Legacy Editions), Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, Terra Invicta, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery en> Ashen.

Capcom ziet in de Mega Man reeks meer dan games die ze in collecties opnieuw uit kunnen brengen. In een gesprek met Rockman Corner laat Shingo Izumi weten dat die collecties bedoeld zijn om nieuwe spelers kennis te laten maken en dat er uiteindelijk ook nieuwe games zullen worden ontwikkeld.

Ontslagen zijn helaas nog steeds eerder regel dan uitzondering tegenwoordig en zo is bij Eidos Montreal ook een ontslagronde geweest. Vanwege “veranderende projectbehoeften en de impact daarvan op de productie- en ondersteuningsteams” zijn er 124 ontwikkelaars bij de ontwikkelaar achter games als Guardians of the Galaxy ontslagen.

De ontwikkelaars van Mindseye zijn zo overtuigd dat er interne en externe saboteurs ervoor hebben gezorgd dat de game zo’n erbarmelijke release had dat ze een missie hebben toegevoegd die dat moet “bewijzen”. Volgens CEO Mark Gerhard hebben ze sterk bewijs en is dit al aan de betrokken instanties in de VS en het VK geleverd.

The First Descendant is nog geen twee jaar op de markt, en ontwikkelaar en uitgever Nexon lijkt er al klaar voor om het af te schrijven. In een recente financiële update suggereerde Nexons CEO, Junghun Lee, dat The First Descendant weliswaar goed presteerde bij de lancering in juli 2024, maar dat de game wereldwijd snel aan populariteit verloor.

PUBG: Battlegrounds krijgt op 8 april Stellar Blade content in de vorm van Eve. Er zullen drie verschillende outfits na de PC-versie komen.

A stellar contender is dropping-off! ☄️ EVE arrives to PUBG: Battlegrounds on April 8 on PC✨ ▫️Nano Suits confirmed: – Planet Diving Suit (7th) – War Dress – Comfort Force

– War Dress

– Comfort Force#StellarBlade pic.twitter.com/5nGE4w9mYH — Stellar Blade | NIKKE | Destiny Child | 🍑✨ (@ShiftUpWorld) April 3, 2026

Mocht je dit weekend niks leuks te spelen hebben, kun je Subnautica een kans geven. De game is van 2 tot en met 6 april gratis te spelen op Steam en de Epic Games Store. Mocht je een Xbox hebben, zal je wat langer moeten wachten. Daar is de game tussen 9 en 12 april gratis te spelen. Daarnaast kun je 75% korting scoren op PC tussen 2 en 9 april en op Xbox met 50 procent korting tussen 2 en 15 april. Uiteraard is dat om nieuwe spelers alvast kennis te laten maken met de game en als voorbereiding op het tweede deel dat binnenkort in Early Access lanceert.

Serie/ Films

Jack Black heeft mogelijk een hint gegeven voor een derde Super Mario film. In een interview met Cinemex was de zanger en acteur een lied voor zijn personage aan het improviseren en die zou mogelijk tijdens de derde film te horen zijn. Al werd dat laatste wel gezegd met een knipoog.

Resident Evil regisseur Zach Gregger heeft laten weten dat hij de film anders aan gaat pakken en afwijkt van de bestaande lore van de reeks. Hij zegt zelfs te hopen dat fans hem niet zullen kruisigen omdat hij zijn eigen draai aan de film wil geven. Ondanks de nieuwe richting schijnen de eerste testscreenings wel positieve geluiden te geven.

There was a test screening for Resident Evil. I hear it’s great. — Daniel Richtman (@DanielRPK) April 2, 2026

Trailers

De bus simulatiegame Bus Bound heeft een releasedatum gekregen en zal op 30 april verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Ascenders: Beyond The Peak is deze week onthuld door Ludogram en in de eerste video maken we kennis met de roguelite exploratie game met turn-based klimmen.

Geruchten

Volgens de Poolse insider Ryszard ‘RYSLAW’ Chojnowski werkt Warhorse (Kingdom Come Deliverance) aan een Lord of the Rings game. Echter is het niet helemaal duidelijk hoe het precies zit, want eerder meldde Insider Gaming dat Crystal Dynamics (Tomb Raider) aan de game werkt. Het zou echter ook kunnen zijn dat het om twee verschillende games kunnen gaan.