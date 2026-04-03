Lords of the Fallen en meer in PlayStation Plus games van april 2026

Sony heeft laten weten welke PlayStation Plus-games er in april “gratis” zijn voor alle abonnees en daarvan is Lords of the Fallen er één van.

Eerder meldde de zeer betrouwbare Billbil-kun al aan dat Lords of the Fallen één van de PlayStation Plus games voor april zou worden en hij zit ook dit keer weer bij het juiste end. Daarnaast zijn ook de games Tomb Raider 1-3 remastered en Sword Art Online Fractured Daydream tussen 7 april en 4 mei te scoren.

Je hebt nog tot aanstaande dinsdag om de games van deze maand te claimen en dat zijn PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 en The Elder Scrolls Online: Gold Road Collection.