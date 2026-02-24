Eerste PlayStation Plus-game van maart bekend

Niemand minder dan Billbil-kun van Dealabs heeft de eerste PlayStation Plus-game van maart al onthuld.

Het gaat om PGA Tour 2K25 dat vanaf 3 maart voor alle PlayStation Plus-abonnees “gratis” te scoren is. De game werd vorig jaar uitgebracht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S en kreeg deze maand een port voor de Switch 2. De nieuwste titel in de serie bevat alle belangrijke toernooien waaraan spelers kunnen deelnemen, waaronder het PGA Championship, de US Open en het Open Championship.

Ook de belangrijkste 2K-spelmodi zijn aanwezig, zoals MyCAREER, MyPLAYER en meer. Je kunt de game online of lokaal spelen, het opnemen tegen legendes zoals Tiger Woods, rondes dynamisch simuleren, trainen voor toernooien, de ranglijsten beklimmen en nog veel meer.

Morgen worden als het goed is de overige games onthuld en dan zorgen we natuurlijk dat je helemaal op de hoogte blijft!