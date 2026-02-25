“Xbox CEO moet het merk langzaam in laten slapen”

De nieuwe CEO van Xbox heeft een wonder nodig om het merk weer op de kaart te zetten. Echter is dat volgens Seamus Blackley, de medebedenker van de originele Xbox, een illusie en is Asha Sharma alleen aangesteld om Xbox langzaam te laten sterven.

Het zou zo maar kunnen dat we hier te maken hebben met een voormalig medewerker die zijn gal komt spuwen, want Blackley is al sinds 2002 niet meer werkzaam bij Xbox. Echter meldt hij in een gesprek met Gamesbeat dat Satya Nadella (de CEO van Microsoft) Asha Sharma heeft aangesteld als “palliatieve medewerker”.

Microsoft zou op dit moment alles inzetten op AI en heeft daar al 180 miljard in geïnvesteerd. De winsten zouden uit die branche veel hoger zijn en dat zou de Xbox-divisie een stuk minder interessant maken. Het is overigens het vermelden waar dat Sharma tot voor kort ook werkzaam was in de AI-divisie van Microsoft.

Echter kan het ook zo maar betekenen dat Microsoft AI gaat gebruiken binnen de Xbox divisie, al weten we niet of we daar nou heel vrolijk van moeten worden. Het is echter wel een stuk voordeliger voor het bedrijf bij het maken van nieuwe games en ze zijn de laatste jaren al flink aan het herorganiseren binnen het gehele bedrijf en hebben al diverse ontslagrondes doorgevoerd. Denken jullie dat Xbox er nog bovenop komt?