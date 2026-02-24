Combat 007: First Light haalt inspiratie uit Uncharted en Batman Arkham-games

De gameplay director van 007: First Light heeft onthuld dat de gevechten in de game elementen zullen bevatten uit de Batman Arkham– en Uncharted-series.

IO Interactive’s aankomende James Bond-avontuur staat gepland om op 27 mei 2026 uit te komen. Voorafgaand aan de lancering onthullen de ontwikkelaars kleine nieuwtjes om de hype op te bouwen en nu zijn we meer details te weten gekomen over het vechtsysteem en andere gameplay-elementen van de game.

In een nieuw interview met Game Informer (via Gamespot) sprak Andreas Krogh, de gameplay director van 007: First Light, over de inspiratie die hij haalde uit de Arkham-games voor de gevechten. Krogh gaf aan dat spelers in de aanpak van de close combat-sequenties verwijzingen naar de Arkham-games zullen zien. Maar er zijn ook “enkele moderne interpretaties van destructie in de omgeving”, die spelers niet in Arkham zouden hebben gezien, maar wel in games zoals Uncharted.

Krogh legde uit dat IO Interactive een complexer systeem heeft, omdat ze er “meer” van willen maken. Qua schieten zullen spelers ook verwijzingen naar moderne games zien; welke games precies, is echter nog niet bekendgemaakt. De ontwikkelaars moesten dit gebied verkennen, aangezien in Hitman gevechten als laatste redmiddel worden gebruikt en dit aspect niet zo diepgaand was ontwikkeld als de stealth-ervaring. Daarom moesten ze elders kijken om te zien hoe ze het konden verbeteren.

007 First Light is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.