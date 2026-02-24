Blizzard kondigt Overwatch Rush aan voor mobiele apparaten

Blizzard heeft een nieuwe spin-off van Overwatch aangekondigd voor mobiele apparaten, met de subtitel Rush.

De serie heeft een boost gekregen nu Blizzard het tweede deel heeft omgetoverd tot Overwatch en een gloednieuw seizoen heeft geïntroduceerd. Zo bereikt de game weer geregeld meer dan 100.000 gelijktijdige spelers op Steam.

Nu kondigt de uitgever een spin-off van de hero-shooter aan voor de mobiele apparaten, genaamd Overwatch Rush. De ontwikkelaars hebben bevestigd dat de game zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat dit slechts een update over de voortgang is. De game is een top-down hero shooter die zich afspeelt in het Overwatch-universum en wordt ontwikkeld door Blizzard, maar een ander team dan degene die de PC en consolegame maakt. Dit team blijft zich richten op de hoofdgame en zal nieuwe ervaringen bieden aan zowel pc- als console-spelers.

De ontwikkelaars hebben aangekondigd dat dit een “volledig nieuw spel” is en “geen port”, en benadrukken dat het speciaal voor mobiele spelers is gemaakt. Het spel wordt momenteel getest in een aantal landen en regio’s.