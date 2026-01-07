StarCraft keert mogelijk terug als een shooter

Het lijkt erop dat Blizzard eindelijk klaar is om een nieuwe game in een populaire reeks te onthullen. De al jaren rondzingende geruchten over een StarCraft-shooter worden opnieuw aangewakkerd, en volgens nieuwe berichten zou de officiële onthulling dit jaar zijn.

Gamesjournalist Jez Corden meldt bij Windows Central dat de derde-persoons shooter in het StarCraft-universum waarschijnlijk wordt getoond tijdens BlizzCon 2026, die in september plaatsvindt. Volgens Corden is het project al langere tijd in ontwikkeling. Hij geeft aan dat eerdere berichten over een shooter gebaseerd op StarCraft kloppen en dat hij deze informatie zelf heeft kunnen bevestigen via eigen bronnen. Dat suggereert dat Blizzard serieus inzet op een terugkeer van de iconische sci-fi franchise, maar dan in een compleet ander genre dan fans gewend zijn.

StarCraft staat vooral bekend om zijn legendarische real-time strategy-games, en een shooter zou een flinke koerswijziging betekenen. Toch is het idee niet nieuw: Blizzard experimenteert al jaren met manieren om het universum breder te benutten. Of deze shooter eindelijk de langverwachte heropleving van StarCraft wordt, moet nog blijken.

Als de berichten kloppen, hoeven we in ieder geval niet heel lang meer te wachten. BlizzCon 2026 zou wel eens het moment kunnen worden waarin StarCraft terug komt; dit keer niet van bovenaf, maar van dichtbij.