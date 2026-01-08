Games van 2026: Pokémon Pokopia – Animal Crossing met Pokémon?!

Nintendo verraste eind vorig jaar vriend en vijand met de onthulling van Pokémon Pokopia. In de game stappen spelers in de voetsporen van een ditto die verandert in een mens en die vervolgens een eiland bewoonbaar mag gaan maken!

Pokémon boerderij

De trailer waarvan hierboven de uitgebreide versie te zien is, deed ons meteen denken aan een spin-off van de Animal Crossing serie. Dat is op zich best logisch aangezien beide franchise enorm populair zijn en van de laatste Animal Crossing bijna 50 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gevlogen (als dat inmiddels al niet gehaald is). Het mooie van de game lijkt dat Pokopia toch genoeg features heeft waardoor de game niet als een makkelijke cashgrab voelt.

Je zult namelijk niet alleen een eiland op kunnen bouwen, maar dus ook Pokémon temmen op je eiland. Deze Pokémon komen niet zomaar op je eiland, maar je zal eerst leefgebieden moeten maken om deze Pokémon aan te kunnen trekken. Zo zorgen grazige gebieden dat er Charmander in je gebied te vinden zijn en kun je een Magikarp aan de haak slaan als je een hengel bij het water zet.

Daarnaast is het zo dat spelers niet alleen de Pokémon tevreden houden, maar leren ze er ook van. Zo kunnen spelers van Squirtle leren water spuwen, grasvelden maken met de groene armen van Bulbasaur of rotsige oppervlakte neerhalen met de vechtkunsten van Hitmonchan.



Leuk voor tussendoor, maar waarschijnlijk niet snel weggelegd

Ondergetekende verwacht dat Pokémon Pokopia zo’n game wordt die je heel even tussendoor wil gaan spelen en dan er ineens achter komt dat het een paar uur verder is. Het opbouwen van het eiland en het temmen van de Pokémon lijkt sowieso al een behoorlijke klus te worden, maar eentje waar wij eerlijk gezegd wel naar uitkijken. Immers was Animal Crossing: New Horizons ook een game waar we destijds helemaal in ondergedompeld waren. Al kwam dat toen ook wel een beetje doordat vanwege de coronapandemie iedereen het liefst op een onbewoond eiland wilde wonen.

Maar nog even terugkomend op Pokémon Pokopia: het belooft in ieder geval genoeg content te bieden om je uren zoet te houden. Naast het temmen van je Pokémon kun je namelijk ook met ze samenwerken en nieuwe gebouwen en dergelijke kunt bouwen. Bovendien kun je de game met Game Share met een vriend(in) of familielid spelen zonder dat diegene de game in huis heeft gehaald of een Switch 2 heeft! Wat wil je nou nog meer?!