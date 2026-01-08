Xbox trapt 2026 af met Developer Direct: Fable, Forza Horizon 6 en Beast of Reincarnation

Xbox zet de toon voor 2026 met een nieuwe editie van Developer Direct, die op 22 januari wordt uitgezonden.

Tijdens deze showcase krijgen spelers een uitgebreid kijkje achter de schermen bij een aantal grote titels die dit jaar verschijnen. De presentatie wordt, zoals gebruikelijk, verzorgd door de ontwikkelaars zelf en focust niet alleen op gameplay, maar ook op de visie en het creatieve proces achter de games.

Het evenement valt samen met een bijzonder jaar voor Xbox: in 2026 viert het platform zijn 25-jarig jubileum. Dat wordt onderstreept door de terugkeer van bekende franchises, gecombineerd met een compleet nieuwe titel van een gerenommeerde Japanse studio.

Een belangrijke rol is weggelegd voor Playground Games, dat maar liefst twee projecten laat zien. Allereerst is daar Fable, dat spelers opnieuw meeneemt naar het sprookjesachtige Albion. Tijdens Developer Direct krijgen we voor het eerst een uitgebreide gameplaypresentatie te zien van deze herinterpretatie van de klassieke reeks, waarin keuzes, humor en consequenties opnieuw centraal staan.

Daarnaast toont Playground Games ook de eerste gameplay van Forza Horizon 6. De populaire openwereld-racer verruilt zijn eerdere locaties voor Japan, met een omgeving die volgens de ontwikkelaars sterk inzet op contrast en sfeer. Nieuwe gameplay-elementen en features worden tijdens de uitzending uitgelicht.

Tot slot reist Xbox virtueel af naar Tokio voor een uitgebreide blik op Beast of Reincarnation, een actie-RPG van Game Freak. De studio, vooral bekend van Pokémon, laat hier een heel andere kant van zichzelf zien. De game speelt zich af in een post-apocalyptisch Japan en volgt hoofdpersoon Emma, die samen met haar hond Koo de wereld verkent. Tijdens de presentatie worden onder meer nieuwe gameplaymechanieken en de unieke samenwerking tussen mens en dier toegelicht.

Developer Direct is te volgen op 22 januari om 19:00 uur Nederlandse tijd. Xbox belooft in de aanloop en na afloop via zijn officiële kanalen meer details te delen over de getoonde games.