Call of Duty duikt de Wasteland in met Fallout-crossover

Call of Duty slaat opnieuw de handen ineen met een bekende gamefranchise. Met de mid-season update van Season 01 Reloaded krijgt Call of Duty: Black Ops 7 en Call of Duty: Warzone een uitgebreide Fallout-crossover.



De cross-over is vanaf 8 januari voor beperkte tijd beschikbaar is. De samenwerking brengt nieuwe spelmodi, maps en beloningen die duidelijk zijn geïnspireerd op de nucleaire wereld van Fallout.

Fallout-thema verspreid over alle modi

De crossover is merkbaar in vrijwel elke tak van Call of Duty. In Black Ops 7 verschijnt een tijdelijk wereld-event waarin spelers het opnemen tegen iconische Fallout-vijanden zoals Deathclaws en Feral Ghouls in een radioactieve omgeving. Daarnaast keert Nuketown terug in een nieuw jasje als Vault Town, een map vol Vault-Tec-details en subtiele verwijzingen naar de Fallout-reeks.

Ook multiplayer krijgt speciale tijdelijke modi. Zo combineert S.P.E.C.I.A.L. Mayhem verschillende bekende spelvormen met Fallout-achtige power-ups, terwijl Ghoul Infection een chaotische twist geeft aan de Infected-modus met 24 spelers.

Zombies en Warzone krijgen radioactieve twist

In Zombies introduceert Season 01 Reloaded de modus Project RADS, waarin stralingsniveaus per ronde toenemen. Spelers moeten hun blootstelling aan straling actief beheren om niet verzwakt te raken, terwijl bekende Fallout-items zoals RadAway en Bottle Caps een belangrijke rol spelen.

In Warzone staat Power Armor Royale centraal. Op een bestraald Verdansk regent het Power Armor uit de lucht, wat teams een groot voordeel kan geven—mits ze er op tijd bij zijn.

Beloningen, event pass en cross-game bonus

Tijdens het evenement kunnen spelers Bottle Caps verzamelen om in te wisselen voor cosmetische items en wapens. Daarnaast is er een speciale Fallout Event Pass met zowel gratis als premium beloningen, waaronder operator skins, wapens en finishing moves gebaseerd op Fallout-personages.

Opvallend is ook de cross-promotie met Fallout 76. Spelers die tussen 12 januari en 4 februari één match spelen in Black Ops 7 of Warzone, ontvangen een exclusieve helm in Fallout 76.

Beperkt beschikbaar

De Fallout-crossover maakt deel uit van Season 01 Reloaded en is slechts tijdelijk speelbaar. Wie interesse heeft in de nieuwe modi, maps en beloningen, zal dus binnen het event moeten toeslaan voordat de Wasteland weer verdwijnt uit Call of Duty. Hier kun je meer leren over de crossover.