Nieuwe kleurvarianten voor Joy-Con brengen frisse uitstraling naar Switch 2

Nintendo heeft een nieuwe verrassing onthuld: in februari 2026 verschijnt er een nieuwe set Joy-Con 2-controllers in twee frisse kleuren. Het gaat om lichtpaars en lichtgroen, waarmee spelers hun Nintendo Switch 2 een subtiel andere uitstraling kunnen geven.

De nieuwe kleurvarianten werden officieel aangekondigd via de Nintendo Today-app en markeren de eerste uitbreiding van het Joy-Con 2-kleurenpalet sinds de lancering van de Switch 2. Tot nu toe waren spelers aangewezen op de standaardkleuren die bij de console werden geleverd.

Met hun zachte tinten vormen de lichtpaarse en lichtgroene Joy-Cons een duidelijk contrast met het overwegend zwarte design van de Switch 2. Tegelijk zijn ze minder uitgesproken dan de klassieke blauw-rode combinatie die lange tijd het gezicht van de Switch bepaalde.

De nieuwe Joy-Con 2-kleuren liggen vanaf 12 februari 2026 in de winkels.