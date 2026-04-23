Nieuwe trailer van Yoshi and the Mysterious Book doet een boekje open over dit avontuur

Ga met Yoshi op ontdekkingsreis in Yoshi and the Mysterious Book! Dit avontuur verschijnt op 21 mei, exclusief voor de Nintendo Switch 2.

In Yoshi and the Mysterious Book komt er plots een boek uit de lucht vallen, midden op het eiland waar Yoshi en zijn vrienden leven. Dit welbespraakte boek maakt zich bekend als graaf Goedboeck en vertelt over zijn probleem: zijn bladzijdes zitten vol met allerlei eigenaardige wezens, maar hij kan er zich geen enkele herinneren. Aan jou als Yoshi de taak om diep in de pagina’s van dit wonderlijke boek te duiken en de herinneringen van Goedboek terug te vinden in kleurrijke omgevingen vol verrassingen.

• Yoshi’s vaardigheden – Net als in eerdere avonturen kun je Yoshi’s lange tong gebruiken om van alles op te eten, en vervolgens eieren te gooien. Je kunt ook weer door de lucht zweven met zijn fladdersprong, of recht omlaag beuken met zijn stampsprong. Helemaal nieuw is Yoshi’s vermogen om met zijn staart wezens op zijn rug te zetten, waarna hij hun speciale vermogens kan gebruiken. Door slim gebruik van die vermogens te maken, kan Yoshi allerlei geheimen en verrassingen in zijn omgevingen ontdekken.

• Onderzoek en ontdek – Laat je leiden door je nieuwsgierigheid en probeer steeds meer te leren over de wonderlijke wezens die Yoshi tijdens zijn avontuur ontmoet. Yoshi kan ze bijvoorbeeld opeten om te proeven hoe ze smaken, een ei naar ze gooien om te zien hoe ze reageren, of ze met een zwiep van zijn staart op zijn rug zetten. Wanneer je onderzoek naar een bepaald wezen is afgerond, ontvang je een glimmende beloning en mag je dit beestje een naam geven, of graaf Goedboeck een naam laten verzinnen. Door je verbeelding te gebruiken en te experimenteren kun je steeds weer nieuwe ontdekkingen doen om de pagina’s van Goedboeck te vullen.

• Verken van kaft tot kaft – Door in het avontuur te vorderen komen steeds meer hoofdstukken van het boek beschikbaar en krijg je nieuwe mogelijkheden die te onderzoeken. Reis over bergen en kusten, door valleien en andere omgevingen om vele wezens met verrassende eigenschappen te ontdekken. Zo ontdek je bijvoorbeeld zingende beestjes, pluizige wezens die zich kunnen vermenigvuldigen, bij-achtige wezens die in zwermen vliegen en meer. Wie weet wat je tijdens je expedities nog meer tegenkomt!

• Scan amiibo-figuurtjes – Door bepaalde amiibo-figuurtjes te scannen wordt je beloond met tokens die je kunt inwisselen voor hints over wezens die je nog niet hebt gevonden en tips voor nieuwe ontdekkingen.

• Spannende verrassingen – Yoshi is niet de enige die zich een weg door het mysterieuze boek baant. Het lijkt erop dat Bowser Jr. en Kamek ook van bladzijde naar bladzijde reizen om iets te zoeken. Volg hun spoor om te ontdekken wat ze van plan zijn!

Of je nu al eerder een Yoshi-game speelde of dit je eerste Yoshi-avontuur wordt, Yoshi and the Mysterious Book wacht erop om geopend te worden voor een avontuur dat je op elke pagina beloont voor je nieuwsgierigheid en creativiteit.