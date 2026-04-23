007 First Light dev diary zit boordevol gameplaymateriaal

IO Interactive heeft een nieuwe dev diary van 007 First Light vrijgegeven en daarin zien we behoorlijk wat gameplay van de James Bond game.

In 007 First Light maken we kennis met een hele jonge James Bond, die zijn status als “dubbel 0” agent nog niet heeft verdiend. In de dev diary krijg je dan ook meer te weten hoe missies zich voltrekken en hoe je erop voor kunt bereiden. Het mooie is dat de game je alle mogelijkheid geeft om missies op je eigen manier uit te spelen en dat moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om de game meerdere keren uit te spelen.

Uiteraard wordt ook deze Bond voorzien van allerlei snufjes vanuit M-16 hoofdkwartier. Daarnaast is er ook nog een TacSim faciliteit waar spelers hun vaardigheden kunnen testen voor ze aan het echte werk beginnen.

007 First Light verschijnt op 27 mei 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X | S en pc. Een versie voor de Nintendo Switch 2 volgt later in de zomer. Pre-orders geven spelers bovendien een dag eerder toegang tot de game.