Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli, exclusief voor de Nintendo Switch 2

Splatoon Raiders, een gloednieuwe, op één speler gerichte titel in de Splatoon-serie, verschijnt op 23 juli voor de Nintendo Switch 2. Naast de releasedatum is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we een indruk van de actie krijgen.

Splatoon Raiders is een spectaculair, op één speler gerichte schietspel waar zowel Splatoon-veteranen als nieuwkomers van zullen smullen. In dit adembenemende avontuur maak je als technicus een spannende reis over de mysterieuze Spiralieteilanden.

Kies je uiterlijk en arsenaal en vertrek naar de eilanden om op schattenjacht te gaan. Gebruik diverse handige gadgets en inkt-eressante wapens om de Salmonieten te bestrijden, basissen te overvallen en buit te verzamelen tijdens je reis door het unieke Splatoon-universum.

Gelukkig sta je er niet alleen voor, want je krijgt tijdens je avonturen hulp van Muriël, Haya en Ray, het trio zeeschuimende muzikanten dat samen de spetterende band Deep Cut vormt. Eén van de bandleden zal zelfs samen met je op rooftocht gaan als krachtige bot. En nu we het toch over Deep Cut hebben… Tegelijk met de release van Splatoon Raiders op 23 juli, verschijnen gloednieuwe amiibo van Muriël, Haya en Ray in de stijl van deze game.

De game biedt spelers ook de mogelijkheid om samenwerkend met drie andere spelers op avontuur te gaan, zowel online als via een draadloze verbinding.

Pre-orders voor Splatoon Raiders zijn nu beschikbaar in de Nintendo eShop. Pre-orders voor de amiibo van Deep Cut komen binnenkort beschikbaar in de My Nintendo Store.