Mario Kart World nadert 10 miljoen verkochte exemplaren

Nintendo heeft niet alleen de verkopen van de hardware vandaag gedeeld, maar ook de software (waaronder de traditionele top 10 first party games). Zo nadert Mario Kart World al de 10 miljoen verkochte exemplaren.

Uiteraard staat die game niet in de top 10 van best verkopende first party games, maar je kunt wel stellen dat bijna alle eigenaren van een Nintendo Switch 2 de kartgame van Mario in huis hebben. Al is dat niet heel gek gezien de game gebundeld werd met de console. Al hoor je ons ook niet bepaald klagen over de open wereld racer In totaal zijn er 9,57 miljoen exemplaren van de game verkocht, terwijl er 10,36 miljoen exemplaren van de Switch 2 over de toonbank vlogen.

Echter zorgt Donkey Kong Bananza niet alleen voor goede reviewcijfers, maar ook voor goede verkoopcijfers, want van die game zijn er 3,49 miljoen exemplaren over de toonbank gevlogen.

De top 10 van first party games van Nintendo ziet er nu als volgt uit:

Mario Kart 8 Deluxe – 69,56 miljoen

Animal Crossing: New Horizons – 48,62 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate – 36,93 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 33,34 miljoen

Super Mario Odyssey – 29,84 miljoen

Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 27,61 miljoen

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26,96 miljoen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22,15 miljoen

Super Mario Party – 21,23 miljoen

New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,53 miljoen