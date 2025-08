Geen EA-app voor Battlefield 6 op Steam, nieuwe Friday the 13th game en meer in overig nieuws week 31

Deze week stond Battlefield 6 wel centraal, maar ondanks dat was er nog genoeg ander nieuws. We hebben het even op een rijtje gezet!

Nieuws

Project Cars 3 gaat vanaf 24 augustus uit de verkoop en vanaf dan is het niet meer mogelijk om de game digitaal aan te schaffen. Gamers die de game al in huis hebben, kunnen de game nog blijven spelen en downloaden. Op 24 februari 2026 zullen echter wel alle online modi stoppen.

Horror Inc heeft tijdens San Diego Comic-Con laten weten dat er een nieuwe Friday the 13th game en film komt. Van de game werd eigenlijk niks onthuld, behalve dat deze “er aan komt”.

Formule 1-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton laat voor één ding zijn werk liggen en dat is GTA 6. Althans dat liet hij weten tijdens een interview afgelopen weekend op Spa-Francorchamps.

Lewis will cancel all his work when GTA6 comes out 😂 pic.twitter.com/90johoe25x — LH44(A) (@LH44Fanpage8) July 27, 2025

Nintendo heeft een Mario Kart World voorzien van een update die fans weer geruststelt. De random-optie in de online races is weer teruggedraaid. Hierdoor kunnen spelers minder “intermissie” parcours verwachten en meer traditionele races op drie ronden circuits.

Clair Obscur: Expedition 33 heeft daarentegen een update gekregen die spelers een “Battle Retry-optie” geeft. Dit betekent dat als het erop lijkt dat je een gevecht verliest er een menu wordt getoond die vraagt of je het gevecht opnieuw wil starten. Daarnaast brengt de update ook verbeteringen aan het Pictos-menu, waardoor er nu duidelijker aangegeven staat hoeveel Lumina elke actie kost. Voor alle patch notes raden we je aan om deze site even te bezoeken!

Hideo Kojima heeft laten weten dat hij de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater niet zal spelen. In een interview met SSense zou de legendarische ontwikkelaar hebben gelachen op de vraag of hij de game zou spelen en dus ontkennen de game een kans te zullen geven.

Goed nieuws voor degene die Battlefield 6 op Steam willen spelen. In de FAQ van de game staat namelijk dat je geen EA app nodig hebt om de game via Steam te kunnen spelen.

Serie/ fimnieuws

Amazon gaat aan een serie werken van Wolfenstein en deze serie zal ook worden gemaakt door dezelfde mensen achter Fallout (dat ook al helpt met de Mass Effect serie). Patrick Somerville, bekend van Maniac en Station Eleven, wordt showrunner en schrijver van de serie. Naast de eerder genoemde series werkt Amazon ook nog aan adaptaties van God of War en Warhammer 40,000.

We blijven bij Amazon, want God of War-showrunner Ronald D. Moore (Outlanders, Battlestar Galactica) heeft laten weten dat de scripts voor de serie worden geschreven. Aan Collider meldt hij namelijk het volgende:

“We zitten in de scriptfase. We werken er nog steeds aan en het gaat heel goed. We hebben een goed team. Het was fascinerend om me erin te verdiepen. Ik heb nog nooit een videogameverfilming gemaakt, en hoe dieper ik erin dook, hoe meer ik onder de indruk raakte van de breedte en de diepte van de mythologie die in deze videogame besloten ligt.”

Trailers

Gran Turismo 7 update voegt drie nieuwe bolides toe, maar ook nieuwe events en meer. In een trailer wordt alles getoond en de update is al verkrijgbaar.

Geruchten

Er zijn nieuwe beelden van Super Meat Boy 3D vrijgegeven en daarin geven de ontwikkelaars achter de game meer tekst en uitleg over de veranderingen die de 3D variant op de bekende platformer met zich meebrengt. Super Meat Boy 3D wordt begin 2026 verwacht voor de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Nintendo heeft een nieuwe video van Drag X Drive vrijgegeven en daarin laat men alles zien wat spelers kunnen verwachten. Het is overigens een behoorlijk pittige game! Vanaf 14 augustus is ie te spelen op de Nintendo Switch 2.

Van Hell is Us werd er door Nacon ook een nieuwe video vrijgegeven waarin men dieper in gaat op de diverse dungeons in de game! Vanaf 4 september kun je ze zelf verkennen!

Er zijn nieuwe beelden van Scott Pilgrim EX vrijgegeven waarin we wat gameplay zien. De game wordt volgend jaar verwacht op PC en consoles.

2K Games heeft allerlei verbeteringen voor NBA 2K26 in petto en in een trailer worden die allemaal getoond.

Er is een demo verkrijgbaar van Shinobi: Art of Vengeance. De game die wordt ontwikkeld door Lizardcube, komt op 29 augustus naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Fijn weekend!