Borderlands 4 is goud, Contrabond nog steeds in ontwikkeling en meer in overig nieuws week 30

De werkweek zit er voor de meeste weer op en hoewel wij ook wel weer toe zijn aan een paar daagjes wat rustiger aan doen, hebben we eerst nog even het overige nieuws van de week voor jullie verzameld!

Nieuws

We beginnen het weekend met goed nieuws, want Borderlands 4 is namelijk goud gegaan! Dat wil zeggen dat de game eigenlijk niet meer uitgesteld kan worden en de productie ervan volbracht is. Het enige wat nog gedaan moet worden, is het maken van de disks en de day one patch.

The badasses at Gearbox celebrate a major milestone—we’ve gone GOLD! Our developers worked incredibly hard to bring Borderlands 4 to the finish line, and they absolutely killed it. We’ll see you on September 12, Vault Hunters! pic.twitter.com/lXvTqqIrUr — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) July 24, 2025

EA en Full Circle hebben de kaart van San Vansterdam uit Skate onthuld. Spelers die de game starten beginnen in Hedgemont en zullen later Gullcrest Village, Market Mile en tot slot Bickswich verkennen. Laatstgenoemd gebied bevindt zich in en rondom een groot stadion. De Early Access versie van Skate wordt later deze zomer verwacht en zal free-to-play zijn.

Helaas zullen we Crash Bandicoot 5 nooit spelen, maar deze week is er wel concept art van de geannuleerde game gelekt. De game zou zich afspelen in de Academy of Evil en spelers zouden kennis maken met de familie van de slechterik Neo Cortex. Daarnaast zou de game ook wat achtergrondinformatie over Aku Aku en Uka Uka worden gedeeld.

Crash Bandicoot 5 cancelled story plot ideas were ambitious The Academy of Evil would have returned where Crash would have had the ability to explore past villains Meeting Dr Neo Cortex’s family Backstory of Aku Aku and Uka Uka and potentially seeing their humanoid forms pic.twitter.com/sZKCMkarsO — CRASH BANDICOOT CLUBHOUSE (@bandicootpage) July 11, 2025

De AAA co-op openwereld actiegame The Contraband is nog steeds in ontwikkeling. Er is al enige tijd niks naar buiten gekomen over de game, maar de LinkedIn pagina van een van de medewerkers onthuld dat de game nog steeds wordt gemaakt. De game werd al tijdens de E3 in 2021 aangekondigd door Avalanche Studios en Microsoft. Check hieronder de trailer die destijds werd vrijgegeven.

Gamestop veilde onlangs de Nintendo Switch 2 die werd geperforeerd door een iets te enthousiaste medewerker. De opbrengst gaat naar een goed doel en uiteindelijk heeft de console + de beruchte nietmachine 250.000 dollar opgebracht. De nieuwe eigenaar krijgt bovendien ook nog de onderbroek van de CEO van Gamestop erbij, immers had hij dat beloofd als de biedingen de 100.000 dollar zouden overstijgen.

Metaphor: ReFantazio heeft een nieuw mijlpaal qua verkochte exemplaren bereikt. Sinds de lancering in oktober vorig jaar zijn er twee miljoen exemplaren van de game verkocht.

Metaphor: ReFantazio has officially sold 2 million units worldwide! ⚔️ Thank you so much to everyone who has supported us. 🎨 Shigenori Soejima, Character Designer pic.twitter.com/2708dZik1b — Official ATLUS West (@Atlus_West) July 16, 2025

Ook de shooter Ready or Not kende een goede release. De game verscheen vorige week op consoles en wist één miljoen exemplaren te verkopen. Waar de PC-versie daar zo’n 36 dagen over deed, doen de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X dat in een tiende deel van die tijd!

Inazuma Eleven: Victory Road is opnieuw uitgesteld en zal nu pas op 13 november gaan verschijnen. De game zou oorspronkelijk vorig jaar verschijnen, maar werd in eerste instantie uitgesteld naar juni, later werd dat augustus en nu dus november. Volgens de ontwikkelaar heeft het te maken met de hoeveelheid content in de game en de tijd die er in lokalisatie en het inspreken van stemmen gaat.

Digital Extremes zou maar al te graag een Switch 2-versie van Warframe willen maken, maar heeft tot op heden nog een dev kit van Nintendo ontvangen. Dit zou komen door een te kort aan dergelijke apparaten. Zodra ze er een in huis hebben, gaan ze er ook meteen aan beginnen.

Wat wel al dit jaar voor de Switch 2 komt, is een bundel met daarin Pokémon Legends Z-A. Deze bundel bevat de console en alle benodigdheden en een digitale versie van de game.

Op 16 oktober verschijnt er een #NintendoSwitch2-bundel met #PokemonLegendsZA – Nintendo Switch 2 Edition! Pre-orders zijn vanaf 23 juli mogelijk bij deelnemende retailers. pic.twitter.com/qgqt6mZ76p — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 22, 2025

No Rest for the Wicked-ontwikkelaar Moon Studios kiest er zelfs voor om de game vooralsnog alleen op de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2 uit te brengen. Volgens CEO Thomas Mahler komt de game uiteindelijk wel naar alle platformen, maar is de PlayStation 5 op dit moment de beste keuze.

Wild news today as No Rest for the Wicked might skip the Xbox, that just depends on what seems to make sense for the Platform… PS5 and Nintendo Switch 2 confirmed, I wonder if this is more just Xbox becoming a PC at this point or whatnot. What do you all think? pic.twitter.com/bkNTPuWBPP — Ginger Prime ✝️ (@delmontyb) July 21, 2025

There’s nothing to officially confirm yet. We want to support consoles and just looking at the numbers, PS5 makes the most sense at the moment. Ultimately we’ll ship on all platforms, but likely not at the same time! — thomasmahler (@thomasmahler) July 21, 2025

LEGO komt op 1 oktober met een replica van de Gameboy. Het pakket met 421 steentjes is vanaf nu te bestellen voor €52,99 (bij Bol in ieder geval). Wees eerlijk: het ziet er toch gaaf uit!

Mocht je nog niet weten wat je dit weekend moet spelen en heb je de season pass van Call of Duty Black Ops 6/ Warzone nog niet helemaal ontgrendeld? Dan kun je misschien beter een van die games spelen, want dit weekend krijg je weer dubbele XP op alles, inclusief de Battle Pass!

XP. Weapon XP. Battle Pass XP 📈 Play more. Earn more. Flex more. pic.twitter.com/PX0T9rQAo6 — Call of Duty (@CallofDuty) July 25, 2025

Mocht je liever toch aan de slag gaan met The Last of Us Part 1 op de PC: check dan even de Epic Games Store. Je kunt de game namelijk met 50% korting scoren!

Summer’s here and so are the sales. ☀️ Get The Last of Us Part I on PC for 50% off during the Epic Summer Sale! Find it on the Epic Games Store, sale ends July 31 at 8am PT: https://t.co/PmCuFYWsTM pic.twitter.com/vW6wWZfiR8 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 25, 2025

Serie/ fimnieuws

De Mass Effect serie dat op Amazon Prime moet verschijnen, zal dezelfde productieteam kennen als de Fallout serie. Dat heeft Daniel Casey, een van schrijvers en executive producers voor de aankomende serie, vorig jaar al op Instagram laten weten. Dit wordt opvallend genoeg nu pas opgepakt door alle media, maar beter laat dan nooit, toch?!

The team behind Amazon’s #Fallout series is also working on the upcoming Mass Effect series 🧐#MassEffect pic.twitter.com/4lsAlgshHU — We are Mass Effect (@WeAreMassEffect) July 19, 2025

Aardman werkt samen met The Pokémon Company aan de animatieserie Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu. De serie moet in 2027 verschijnen en zich afspelen in de Galar-regio uit Pokémon Sword en Shield. Verdere details zijn nog niet gegeven, maar wel een korte teaser trailer.

Van Pokémon Congierge zullen op 4 september nieuwe afleveringen zijn op Netflix. Daarvan werd deze week een nieuwe trailer getoond.

In een nieuwe video van Borderlands 4 is een nieuwe Vault Hunter genaamd Rafa onthuld. Deze is volgens Gearbox interessant voor degene die fan zijn van first person shooter genre.



Trailers

Tijdens de Pokémon Presents van deze week werd de puzzelgame Pokémon Friends aangekondigd voor de Switch (1 en 2) en mobiele apparaten. Hoewel de game in de meeste landen gratis te spelen is, moeten wij er €9,99 voor betalen, vanwege de regelgeving in Nederland over betaalde content in free-to-play games.

Bloober Team heeft een nieuwe uitgebreide trailer van Chronos: The New Dawn vrijgegeven. De 10 minuten durende video laat zien wat spelers te wachten staat in deze horrorgame. Een belangrijk advies: verbrand al je vijanden als je ze hebt gedood. Anders kunnen “orphans” namelijk via “merging” een nog snellere en sterkere vijand terug laten keren!



De Claws of Awaji-uitbreiding voor Assassin’s Creed Shadows verschijnt op 16 september en in een nieuwe video laat Ubisoft weten wat men deze zomer voor de game in petto heeft.

Geruchten

Fans hebben een theorie over de wapen skins van Call of Duty Black Ops 7. Die van Black Ops 6 zouden weleens overgenomen kunnen worden na het nieuwe deel. Dit omdat ESRB een verwijzing lijkt te hebben geplaatst naar een Black Ops 6 skinpakket voor Black Ops 7. Er wordt namelijk geschreven over wapens in de game die gerelateerd zijn aan marihuana en joints, waaronder de mogelijkheid om “marihuana te inhaleren uit een bong-achtig apparaat dat aan een geweer zit”. Hier lijkt men te refereren naar de Dank Days Tracer Pack uit Black Ops 6. Het zou echter ook kunnen dat de ontwikkelaar met een andere wazige pakket komt..

Volgens Dusk Golem heeft Konami de smaak te pakken met Silent Hill. Naast de remake van het eerste deel, Silent Hill f dat in september komt en Silent Hill Downfall dat volgend jaar komt, zou Konami ook nog intern een nieuw deel ontwikkelen.