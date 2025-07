Ubisoft heeft mogelijk het vervolg op Star Wars Outlaws geannuleerd

Ubisoft zou al begonnen zijn met de ontwikkeling van een vervolg op Star Wars: Outlaws, maar deze zou al snel geannuleerd zijn.

Tom Henderson meldt in de Insider Gaming Weekly Podcast dat het vervolg op Star Wars: Outlaws wel op de planning stond en zelfs even in ontwikkeling is geweest, maar dat Ubisoft al snel de stekker er uit zou hebben getrokken. De game was nog niet in volledige productie en er was zelfs nog niets voor vastgelegd.

Het is ergens ook wel te begrijpen dat Star Wars: Outlaws geen vervolg krijgt. Diens voorganger deed het qua verkopen niet zo heel goed en kreeg in de releaseperiode ook veel kritiek vanwege bugs. Echter zou de tegenvallende verkopen (volgens Ubisoft CEO Yves Guillemot) liggen aan het feit dat er minder interesse is in Star Wars.

Star Wars: Outlaws verscheen vorig jaar augustus en in de game maakte we kennis met Kay Vess en haar schattige Merqaal Nix. In de game moeten spelers zich opwerken in de onderwereld en komen onder andere voor Jabba the Hutt te werken. De game scoorde redelijk positieve reviews, maar dat mocht helaas niet veel baten.