Negen miljoen spelers voor the Elder Scrolls IV: Oblivion remaster

Dat is overigens inclusief degene die de game hebben gespeeld via Xbox Game Psas. Bethesda heeft bewust geen verkoopcijfers gedeeld, aangezien de game vanaf de lancering ook verkrijgbaar is via de online service van Microsoft. Immers hoeven zij de game niet te kopen om hem te kunnen spelen.

De remaster van The Elder SCrolls IV: Oblivion verscheen in april voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game wist bij ons niet meteen te overtuigen. Inmiddels zijn er al diverse patches en updates voor de game verschenen, die allerlei facetten van de game verbeteren. Hebben jullie de game al gespeeld? Laat ons vooral weten wat jullie er van vonden!

To everyone who emerged as a hero of Kvatch, mastered Arch-Mage, rose to Grand Champion, banished the Blackwood Company, gallivanted as the Gray Fox, and listened to the Night.

Thank you for sharing in our worlds. ❤️ pic.twitter.com/CgSYfObWyx

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 25, 2025