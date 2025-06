GameStop niet gaatjes in Switch 2, GTA 6 trailer nagemaakt met LEGO en meer in overig nieuws week 23

Hoewel onze werkweek er nog lang niet op zit, hebben we toch een nieuws overzicht gemaakt van het overig nieuws van week 23. In het weekend volgt nog veel meer nieuws van Summer Game Fest!

Nieuws

We leerden eerder deze week al dat Black Panther werd uitgesteld doordat de ontwikkeling van de game niet zo snel verliep. Dit kwam niet alleen doordat de ontwikkelaar nieuw personeel aannam, maar ook te ambitieuze plannen had. Zo wilde men een systeem maken dat erg lijkt op het Nemesis systeem van Middle-Earth: Shadow of Mordor. Helaas zullen we de game nooit mogen spelen..

Shift Up heeft niet alleen Stellar Blade games en content in ontwikkeling, maar ook een Project Witches Project Spirits en daarvan heeft de ontwikkelaar de art van twee personages getoond. Je kunt wel stellen dat de game een bepaalde stijl in hun game heeft en dat de vrouwelijke personages allemaal twee behoorlijke hoogtepunten hebben (als je snapt wat ik bedoel). Project Spirits lijkt een soort eigen versie op Genshin Impact te worden.

Shift Up have renamed “Project Witches” to “Project Spirits” and provided a first look at the characters! – New flagship cross-platform title with an “Eastern Fantasy” theme.

– Top-quality new IP after Steller Blade and NIKKEhttps://t.co/VJnuZLXyLd pic.twitter.com/2FuG4wh8DY — Genki✨ (@Genki_JPN) June 2, 2025

Serie/ fimnieuws

Phasmophobia krijgt een verfilming en dat wordt Blumhouse gefilmd. Deze maakte in het verleden films als M3GAN, The Black Phone en Five Nights at Freddy’s. Ze gaan samenwerken met Atomic Monster, dat met films als Annabelle, The Nun en The Conjuring ook al aardig wat ervaring heeft met horrorgames.

Er was ooit een MediEvil animatiefilm in ontwikkeling met muziek van Tenacious D (de band van Jack Black). Hoewel de band al muziek aan het opnemen was voor de film heeft deze nooit op het witte doek mogen shinen.

We came very close to turning one of my favorite video games, MediEvil, into an animated movie with original songs by Tenacious D https://t.co/PZU8r5zcYZ — Ben Mekler (@benmekler) June 4, 2025

Nintendo raadt spelers van Super Smash Bros Ultimate op de Nintendo Switch 2 aan om geen Mii fighters te gebruiken in online multiplayer. Een bug zorgt er namelijk voor dat een potje wordt beëindigd voor die überhaupt ooit is begonnen. Nintendo werkt achter de schermen hard aan een patch.

Sommige consumenten in Amerika hadden last van heel iets anders met hun Nintendo Switch 2. GameStop-medewerkers hadden de bon van de console aan de doos geniet, maar nooit bedacht dat de console zou dicht tegen de verpakking aan zit. Het resultaat is dramatisch: een console met niet gaatjes erin!

@gamestop Helo ! My switch 2 has staple holes in the screen. They stapled the receipt to the box at 1756 Forest Ave, Staten Island, NY 10303 and it damaged the screen. @NintendoAmerica pic.twitter.com/aqxPtRgNEs — Rudeboy (@Rudeboy__NYC) June 5, 2025

Sony’s State of Play was de best bekeken ooit. De livestream kende een piek van 2,2 miljoen kijkers en daarmee was het de op één na best bekeken gameshow van dit jaar. Alleen de Nintendo Switch 2 Direct deed het net even beter.

De free-t0-play Dragonball moba, die voorheen onder Project Multi door het leven ging, heet nu Dragon Ball Gekishin Squadra en zal binnenkort speelbaar zijn middels een netwerktest.

/

📢Network Test begins 6/11 (PDT)!

\ Available simultaneously on the following platforms! ▼Platforms

・App Store

・Google Play

・PlayStation®5/4

・Nintendo Switch™

・Steam® We hope you give it a try!✨#GekishinSquadra #Squadra #DragonBall pic.twitter.com/FqMYhMn0Mz — DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA (@DB_Squadra) June 5, 2025

Trailers

X-gebruiker LegoMe_TheOG heeft de GTA 6 trailer helemaal opnieuw gemaakt, maar dan met LEGO. Daar was de beste man één maand mee bezig, maar het resultaat is waanzinnig!

In Mafia: The Old Country gaan spelers naar het begin van de maffia in het Sicilië van de twintigste eeuw. In een nieuwe video krijgen we te zien hoe de ontwikkelaar het eilandje in de game tot leven gaat brengen.





Achilles: Survivor komt ook naar de consoles. De game is al verkrijgbaar op PC via Early Access, maar krijgt daar later dit jaar nog een 1.0 release. De console-versie wordt in het tweede deel van 2025 verwacht.

Nintendo heeft Pokémon Scarlet & Violet voorzien van een upgrade voor de Nintendo Switch 2. In de Nintendo Today app heeft de platformhouder wat beelden getoond van die versie.

2K Games toonde deze week de Switch 2-versie van Civilization 7 in actie. Zo zien we hoe de muis feature wordt gebruikt, maar ook Game Chat en meer.

Er is al een trailer gelekt van Jurassic World Evolution 3 en die game komt op 21 oktober uit. Check hier de gelekte trailer!

Geruchten

Volgens NatetheHate zal Hollow Knight Silksong nog voor het einde van de zomer verschijnen. De game die eigenlijk in 2023 zou moeten verschijnen, meerdere malen werd uitgesteld en van de planeet leek, zal tijdens de Summer Game Fest een releasedatum krijgen en die is sneller dan vele zullen verwachten!

Volgens X-gebruiker Guille_Gag zullen Batman en Superman een belangrijke rol vervullen in Fornite Chapter 6 Season 3. Zo zullen spelers skins kunnen verwachten van de helden uit de DC comics en waarschijnlijk nog veel meer.