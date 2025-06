State of Play toont Nioh 3, Pragmata en meer

Sony heeft weer 40 minuten geknald met flink wat games. We hebben het even op een rijtje gezet

De show begon met de onthulling van Lumines Arise, een ritmische game van de makers van Tetris Effects. De game is zowel met als zonder PlayStation VR 2 te spelen.

Daarna was het de beurt aan Pragmata, die echt in 2026 moet verschijnen. De eerste gameplay ziet er veelbelovend uit!



Romeo is a Dead Man is een komische third person actie shooter van SUDA51 en Grashopper. Check de trailer voor meer informatie over de game die volgende jaar moet verschijnen.

Bloodstained: The Scarlet Engagement is een sequel op de Castlevania geïnspireerde game van Artplay en is een Metroidvania die volgend jaar moet verschijnen.

Digimon Story Time Stranger heeft een releasedatum en een nieuwe trailer gekregen. De game verschijnt op 3 oktober.

Met Final Fantasy Tactics The Ivelice Chronicles brengt een Square Enix klassieker terug naar de PlayStation en zal op 30 september verschijnen.

Kun je de onthulling van de Baby Steps nog herinneren? De game waarin je eigenlijk alleen maar hoeft te lopen? Nou ja het blijkt toch niet zo makkelijk te zijn als je denkt en vanaf 8 september kun je hem zelf uittesten.

Hirogami verschijnt vijf dagen eerder dan bovengenoemde en is een game die ons erg deed denken aan Tearaway, alleen dan wat actierijker!

Everybody’s Golf Hot shots komt op 5 september en als je de game pre-ordert krijg je Pac-Man als extra personage erbij!

De 2D game Ninja Gaiden Ragebound heeft een releasedatum gekregen en zal op 31 juli gaan verschijnen!

In Cairn moet je een berg beklimmen en als je na het zien van de trailer een poging wil wagen, kun je ergens vandaag een demo verwachten in de PlayStation Store.

Mortal Kombat Legacy Kollection komt met online multiplayer en al naar PlayStation 4 en 5. Deze bevat de eerste vier games uit de reeks!

Sony komt daarnaast ook met hun eerste eigen Fight Stick en die ziet er best wel strak uit!

Metal Gear Solid Delta Snake Eater was ook even van de partij en naast gameplay werd ook een extra missie getoond met de apen uit Ape Escape. Ja het is inderdaad zo bizar als je nu denkt!



Nioh 3 werd dus ook aangekondigd en die zal volgend jaar moeten verschijnen.

Eidos Montreal werkt aan een VR versie van Thief en die game ziet er ook veelbelovend uit. Thief VR: Legacy of Shadow moet later dit jaar nog verschijnen!

Tides of Tommorow is een kleurrijke avonturen multiplayer game van DigixArt en daarin kun je samen met vrienden een hoop lol beleven!

Astro Bot krijgt nog meer uitdagender levels,nieuwe bots (waaronder Atsu uit Ghost of Yotei) en de speciale controller zal later dit jaar weer in de winkels te vinden zijn!

Sea of Remnants is seen nieuwe piraten RPG van Netease’s Joker Studio en ziet er best herkenbaar uit, maar toch ook weer niet!

Van de makers van Abzu, The Pathless en Journey komt op 19 augustus de game Sword of the Sea. De game heeft een hovermechaniek waardoor spelers extra snel door de levels heen kunnen razen!

PlayStation Plus extra en Premium games

Daarnaast heeft Sony laten weten dat er in de komende weken nog wat games aan de catalogus voor PlayStation Premium en Extra worden toegevoegd. Het gaat om de volgende games:

FBC Firebreak (17 juni)

Deus Ex (17 juni)

Twisted metal 3 en 4 (in juni)

Resident evil 2 en 3 (in de zomer)

Myst en Riven (in juni)

Afsluitende games

Hoewel IO Interactive in de nacht van vrijdag op zaterdag een eigen showcase houdt, kwam tijdens de State of Play 007 First Light nog even voorbij. Daarin maakten we onder andere kennis met de nieuwe jongere Bond en een groot deel van de cast.

Een nog geen minuut durende video van Ghost of Yotei bleek een teaser te zijn voor een komende “deep dive” video/ livestream van de game. Deze moet ergens in juli gaan verschijnen.

De kers of de taart van de State of Play was Marvel Tokon Fighting Souls een 4vs4 tag vechtgame van Arc System Works in samenwerking met PlayStation en Marvel. De game doet qua stijl wel denken aan Marvel vs Capcom en ziet er zeker interessant uit!