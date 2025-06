EA Sports FC 25, FBC: Firebreak en meer naar Game Pass in juni

Microsoft heeft de games onthuld die in de eerste deel van juni naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo verschijnen EA Sports FC 25 en Control spin-off FBC Firebreak op de service.

De games die in de eerste helft van juni zullen komen, zijn:

Baldur’s Gate en Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Cloud en Console) – 5 juni voor Game Pass Ultimate en Game Pass Standard

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 10 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Barbie Project Friendship (Cloud, Console, and PC) – 11 juni voor Game Pass Ultimate, PC Game Pass en Game Pass Standard

Kingdom: Two Crowns (PC) – 11 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

EA Sports FC 25 (Cloud, Console en PC) via EA Play – 12 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass

The Alters (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 13 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass

FBC: Firebreak (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 17 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Console en PC) – 17 juni voor Game Pass Ultimate, PC Game Pass en Game Pass Standard.

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC en Xbox Series X|S) – 17 juni voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass.