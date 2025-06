Remedy druk bezig om FBC: Firebreak te verbeteren

Remedy werkt achter de schermen druk aan FBC: Firebreak en geeft hiermee dus ook aan op de hoogte te zijn van de negatieve feedback die de game heeft gekregen.

In een bericht op Steam laat de ontwikkelaar weten dat ze door hebben dat de game “vanaf het eerste uur geen geweldige ervaring biedt” en zegt dat dit aan verschillende factoren ligt. Zo schijnen de systemen in de game niet goed genoeg uitgelegd te worden en blijft het daardoor nog te onduidelijk hoe alles werkt.

Daarnaast zou het levelen van wapens te lang duren en voelen de wapens voor nieuwkomers niet krachtig genoeg aan. Het zou voor hen dan ook een te lange grind zijn om de wapens naar Tier 3 te krijgen. Spelers die dat al wel gedaan hebben, zouden volgens Remedy veel meer plezier halen uit de game en de missies die de game dan te bieden heeft. De ontwikkelaar werkt nu dus om het op een of andere manier voor elkaar te krijgen om deze missies eerder toegankelijk te maken.

Er is inmiddels al wel een patch voor de game vrijgegeven die het een en andere aanpast en op via deze link kun je zien wat er precies is veranderd.

FBC: Firebrewak is 17 juni verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Het is de eerste co-op game van Alan Wake en Control-ontwikkelaar Remedy Entertainment. In de game nemen drie spelers het op tegen verschillende vijanden in de Oldest House, dat ook de locatie was voor Control. Hebben jullie FBC: Firebreak al geprobeerd? Wat vinden jullie ervan?