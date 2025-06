Mindseye ontwikkelaar Build a Rocket Boy gaat flink wat mensen ontslaan

Build a Rocket Boy, de ontwikkelaar achter het niet zo best ontvangen Mindseye, is van plan heel wat ontwikkelaars de straat op te zetten.

Volgens IGN is de studio vandaag begonnen met een consultatieproces van 45 dagen met het personeel. Volgens de Britse wetgeving hoeft een bedrijf dat van plan is minder dan 20 werknemers te ontslaan, geen consultatieprocedure te starten. Als het van plan is tussen de 20 en 99 werknemers te ontslaan, moet het een consultatieperiode starten die minstens 30 dagen duurt voordat de ontslagen van kracht worden.

Als het bedrijf echter van plan is 100 of meer werknemers te ontslaan, moet het een consultatieperiode van minstens 45 dagen hebben. Gezien het feit dat dit naar verluidt de duur is van de consultatieperiode die Build a Rocket Boy is gestart, lijkt het erop dat minstens 100 van de naar schatting 300 werknemers in het Verenigd Koninkrijk gevestigde studio mogelijk met ontslag worden geconfronteerd (de studio heeft daarnaast nog eens 200 werknemers in het buitenland).

De game wordt sinds de lancering op 10 juni geplaagd door allerlei bugs en technische fouten. Sony liet eerder al weten spelers hun geld terug te zullen geven en dat hebben we sinds de release van Cyberpunk 2077 in 2020 niet meer meegemaakt!

Hoewel de medewerkers eerder deze maand hun excuses aanboden en alle spelers een “geweldige” ervaring krijgen, scoorde de PC-versie van de game een 38 op Metacritic en de PlayStation 5-versie zelfs een 28.