Mario Kart World blijkt niet bij alle Switch 2-exemplaren te downloaden

Een nieuwe console brengt vaak ook diens kinderziektes met zich mee. Zo ervaren een aantal Switch 2-eigenaren problemen met het downloaden van Mario Kart World.

Diverse gebruikers melden op forum als Reddit dat ze de Switch 2 bundel hebben gekocht met Mario Kart World erbij. Degene die de fysieke kaart of een code voor de game erbij hebben, krijgen hem wel gewoon aan het draaien, maar degene waarbij de game al in de console is “geactiveerd” kunnen hem gewoonweg niet downloaden. Een foutmelding meldt bij hen dat ze moeten wachten tot de game officieel is uitgekomen. Dit terwijl het vandaag al de officiële releasedatum is.

Het zou kunnen dat de servers van Nintendo het op dit moment gewoonweg niet trekken en daardoor deze foutmelding wordt weergegeven. We hebben nog geen oplossing gevonden, maar zodra we iets meer horen laten we het jullie weten!