EA annuleert Black Panther game en sluit Cliffhanger Games

EA gaat niet meer verder met Cliffhanger Games en de Black Panther game die men in ontwikkeling had.

In een e-mail van Laura Miele, president van EA Entertainment, die ze aan het personeel schreef dat deze veranderingen, samen met andere recente annuleringen en ontslagen, worden doorgevoerd om “de focus te verscherpen en onze creatieve energie te richten op de belangrijkste groeimogelijkheden.”

Naast het sluiten van Cliffhanger en het annuleren van Black Panther, ontslaat EA ook een aantal mensen in zowel de mobiele als de centrale teams. EA weigerde commentaar te geven op het exacte aantal getroffen personen. IGN heeft begrepen dat het totale aantal getroffen personen in deze golf lager is dan de ongeveer 300 banen die vorige maand werden geschrapt in de teams van Respawn en EA’s Fan Care, maar kan niet bevestigen met hoeveel.

Miele schrijft in de mail het volgende over de ontslagen:

“Deze beslissingen zijn moeilijk. Ze hebben invloed op de mensen met wie we hebben samengewerkt, van wie we hebben geleerd en met wie we echte momenten hebben gedeeld. We doen er alles aan om hen te ondersteunen, inclusief het vinden van kansen binnen EA, waar we succesvol zijn geweest in het helpen van mensen om nieuwe functies te vinden.”

Net als bij eerdere ontslagrondes streeft EA ernaar de getroffen medewerkers op andere functies binnen het bedrijf te plaatsen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren bij elke ontslagronde gebruikgemaakt van dit plaatsingsprogramma, een inspanning die mogelijk blijft ondanks de voortdurende teamreducties die waarschijnlijk te wijten zijn aan het feit dat EA tegelijkertijd het personeelsbestand bij andere teams drastisch lijkt te hebben uitgebreid. Volgens de rapportage van Game File had EA in maart van dit jaar 800 mensen meer in dienst dan in dezelfde periode in 2024.

Black Panther van EA (niet diegene van Skydance New Media) werd in juli 2023 aangekondigd en sindsdien is het eigenlijk stil rondom deze game. We hoopten vorig jaar nog om weer wat van deze game te horen, maar hadden niet deze manier verwacht.