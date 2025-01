Marvel’s Wolverine, Iron Man en meer in games waar we dit jaar van willen horen (deel 2)

Vorige week behandelden we al een aantal games waarvan we dit jaar meer willen horen, maar dat was nog lang niet alles. We gaan snel verder met deel 2!

Marvel’s Wolverine

Sony heeft vorig jaar eigenlijk helemaal geen slecht jaar gehad, mede dankzij Final Fantasy 7 Rebirth, Astro Bot en Helldivers 2, maar toch verwachten fans meer van de platformhouder. Dat is niet raar als je bedenkt dat het bedrijf al veel games heeft aangekondigd en we er eigenlijk nog vrij weinig over horen. Daar is Marvel’s Wolverine een van, waarbij we hopen dat hij dit jaar dan echt gaat uitkomen. Vorig jaar lekte al wat info van Insomniac Games en zelfs beelden van een vroege build van de game, maar daarna was het opmerkelijk stil. Daar moet toch wel dit jaar verandering in komen?

Iron Man-game EA Motive

Hoewel EA Motive ook bij het grote Battlefield-team hoort, werkt het team ook aan zijn eigen games. Men wist een paar jaar geleden de toon te zetten met de remake van Dead Space, maar nu gaat het bedrijf een compleet nieuwe game maken. Dat moet gebeuren in de vorm van een Iron Man-game, dat ook weer zo’n game lijkt te zijn die veel te vroeg is aangekondigd. Dat gebeurde namelijk al in september 2022. Sindsdien is er namelijk bijna niks meer naar buiten gebracht. We weten dat er nog steeds aan de game gewerkt wordt en dat deze op de Unreal Engine 5 zal draaien, maar daar blijft het wel zo’n beetje bij!

Black Panther game EA

De derde Marvel-game, waarvan dus de tweede van EA en dat is een Black Panther (niet verwarren met Marvel 1943: Rise of Hydra) game. Cliffhanger Games is een studio gebaseerd in Seattle en dat onder leiding staat van Kevin Stephens (van Monolith Productions, dat bekend is van de Shadow of Mordor-games). Daarnaast werken er nog allerlei veteranen uit de industrie, waaronder ontwikkelaars van God of War, Call of Duty en Halo Infinite. De game werd in juli 2023 aangekondigd, nadat er veel gespeculeerd werd, maar sindsdien is het erg stil rondom de game. We verwachten dit jaar niet zo heel veel informatie over de game, aangezien er in de tussentijd al een andere Black Panther-game is aangekondigd en die zelfs dit jaar lijkt te verschijnen!

Mass Effect 5

Dit is echt niet bewust zo opgesplitst, maar weer een game van EA! Het is sowieso al een aantal jaren een trend om games heel vroeg aan te kondigen en dan lekker voor jaren niks meer erover te melden. Nu werd Mass Effect 5 ook al aangekondigd toen BioWare nog de handen vol had aan Dragon Age: The Veilguard (die destijds nog de subtitel Dreadwolf had). Echter weten we dat de productie van de nieuwe Mass Effect is opgeschroefd sinds de release van de andere grote RPG van het bedrijf. EA zou dit jaar echt een hoop goodwill kunnen scoren als ze alleen al de helft van de games die we hier in onze lijstjes hebben ook daadwerkelijk tonen!

Project 007

IO Interactive kent een paar drukke jaren, sinds zij op eigen voeten staan. Ondanks dat kondigde de studio wel al in 2020 aankondigde aan een James Bond-game te werken, leek men de afgelopen jaren veel te druk met Hitman World of Assassination. We weten dan ook nog niet heel veel van de James Bond-game, behalve dat het een jongere versie van agent 007 bevat en dat het een origineel verhaal zal vertellen. Het wordt toch gewoon tijd dat we hier meer over gaan horen?! Helemaal doordat we weten dat er zelfs een trilogie in de planning staat.

Nieuwe Tomb Raider

Deze past eigenlijk perfect in deze lijst, want ook de nieuwe Tomb Raider van Crystal Dynamics werd veel te vroeg aangekondigd. In april 2022 liet het bedrijf al weten aan een nieuw avontuur voor Lara Croft te werken, maar eigenlijk horen we er eigenlijk niks over. Er werd in 2023 wel gesproken over een trilogie, maar we hebben nog niet eens de eerste trailer gehad. Crystal Dynamics heeft echter wel een goede reden, want het helpt ook Microsoft met de ontwikkeling van Perfect Dark. Echter hopen we toch dat dit jaar het jaar is waarop we in ieder geval iets zien van deze game! Hoewel de vorige trilogie niet iedereen kon bekoren, zou ik maar al te graag verder willen gaan met dit avontuur!